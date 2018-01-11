В Краснодаре назвали предварительную дату открытия Тургеневского моста

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэрия Краснодара рассказала о ходе ремонта Тургеневского моста

В МКУ «Единая служба заказчика» рассказали, что на одной половине моста смонтированы два однопрофильных деформационных шва, устроен выравнивающий слой на участке порядка 25 кв. метров. Ведется монтаж и армирование двух многопрофильных деформационных швов. Специалисты установили новые перила и оштукатурили лестницу.

«Как пояснили в МКУ "Единая служба заказчика", замена швов проводится в два этапа. В настоящее время работы ведутся на левой половине моста — со стороны въезда в город в северном направлении. Затем строители перейдут на другую сторону моста, будут закрыты две полосы на выезд из города в южном направлении. При этом две полосы на въезд в город откроют, двигаться по ним можно будет в двух направлениях», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Работы планируют завершить 1 февраля. Бригады работают в две смены.

Как сообщали Юга.ру, ремонт Тургеневского моста начался 2 января. Были закрыты две полосы движения по направлению в город. На двух оставшихся полосах организовано движение в обе стороны. Мэр города Евгений Первышов объяснил, что необходима срочная замена половины из оборудованных температурных швов моста.

Краснодар Ремонт дорог
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