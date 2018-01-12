В Краснодаре изменили работу светофора у Тургеневского моста и ограничили въезд с двух улиц

Для увеличения пропускной способности Тургеневского моста, где проводится ремонт, в администрации Краснодара решили ограничить въезд на мост со стороны улиц Буденного и Кубанской Набережной и внести изменения в работу светофора на пересечении улиц Калинина и Тургенева

Ограничение движения со стороны Буденного и Кубанской Набережной при проезде из центра города (подъем на Тургеневский мост) будет действовать с 15:00 до 21:00 ежедневно. Запрет будет обозначен соответствующими дорожными знаками.

«Ограничение проезда будет вводиться в указанный временной промежуток по мере необходимости, при скоплении авто на подъеме на мост. В этом случае заезд на мост необходимо осуществлять с ул. им. Тургенева и ул. им. Калинина», — уточнил замдиректора городского департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов.

С 15 января светофор на пересечении Тургенева и Калинина дооборудуют допсекцией «направо» для организации постоянного правого поворота с Калинина на Тургенева в направлении Тургеневского моста при движении на подъем. Кроме того, уже увеличено время разрешающего сигнала светофора на 10 секунд — для пропуска большего количества транспорта в обе стороны.

Дополнительные меры для улучшения движения в этом районе департамент разработал совместно с ГИБДД по итогам обследования дорожно-транспортной ситуации на прилегающих к мосту улицах, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Напомним, также для уменьшения пробок в начале этой недели в районе моста было организовано дополнительное регулирование движения транспорта.

Как сообщали Юга.ру, ремонт Тургеневского моста начался 2 января. Были закрыты две полосы движения по направлению в город. На двух оставшихся полосах организовано движение в обе стороны. Мэр города Евгений Первышов объяснил, что необходима срочная замена половины из оборудованных температурных швов моста.

Завершить ремонтные работы планируется к 1 февраля.