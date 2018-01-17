В Краснодаре продлили арест фигурантам дела о нападении на полицейских

Суд продлил срок содержания под стражей четверым фигурантам дела о резонансном вооруженном нападении на сотрудников поста ДТС при въезде в Краснодар и покушении на убийство

Решением Октябрьского райсуда арест продлен до 1 марта подозреваемым Никите Медведеву, Дмитрию Карачкину, Владиславу Гмыре и бывшему сотруднику МВД Муковозу, передает «Интерфакс» со ссылкой на краевую прокуратуру.

В региональном управлении СКР уточнили, что в зависимости от роли каждого фигурантам дела предъявлены обвинения в покушении на убийство, посягательстве на жизнь полицейских, применении в отношении одного из них насилия, а также неправомерном завладении автомобилем с применения насилия.

Еще четверо подозреваемых по делу находятся в розыске.

Как сообщали Юга.ру, днем 28 августа на посту ДПС на въезде в Краснодар на Ейском шоссе полиция остановила автомобиль Toyota Camry. Во время проверки водитель открыл стрельбу, а пассажиры попытались убежать, одного из них задержали, второй скрылся. Водитель продолжил движение, за ним устроили погоню. На перекрестке улиц Тургенева и Атарбекова Toyota врезалась в стоявшие на светофоре машины, водитель оставил машину и скрылся с ружьем. В салоне и багажнике автомобиля полицейские обнаружили большое количество оружия и боеприпасов и комплекты сменной одежды.

Задержанным на посту оказался 26-летний Владислав Гмыря. Он ранее возглавлял националистическую группировку «Пит Буль» и в 2010 году был осужден на 6 лет колонии строгого режима за организацию экстремистского сообщества и причинение тяжкого вреда здоровью.

Сбежавшего водителя «Тойоты» 21-летнего Никиту Медведева задержали в ночь на 30 августа, вечером того же дня задержали и 25-летнего Дмитрия Карачкина, который признался, что стрелял в сотрудников ДПС.

В сентябре выяснилось, что участники перестрелки проходят по еще одному делу — их подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. Позднее стало известно, что по этому же делу задержали полицейского.