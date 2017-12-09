Никто из участников ЧМ-2018 не захотел жить и тренироваться в Ростове
Зарубежные футбольные команды не захотели жить и тренироваться в Ростове-на-Дону во время ЧМ-2018
Об этом заявил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. По его словам, в регионе к мундиалю приготовили шесть тренировочных баз: «СКА», «Олипм-2», «Труд» и «Локомотив», также есть базы в Азове и в Таганроге.
«2 и 3 декабря представители команд, которые попали к нам на групповой раунд чемпионата мира, приезжали и посмотрели наши базы, — цитирует Гуськова Don24. — Газон стадиона "Олимп-2" оценили на отлично, а газоны на стадионах "СКА" и "Локомотив" — как хорошие. Ни одна из трех баз команд, скорее всего, не будет задействована. К мировому первенству было подготовлено 64 базы команд в России, все 32 сборные уже с базами определились».
При этом он отметил, что ситуация может измениться до конца декабря.
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Чемпионат мира будет проходитьс 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В Ростове-на-Дону на новой футбольной «Ростов Арене» на Левом берегу встретятся: Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня). Матч 1/8 финала пройдет 2 июля.
Многие сборные изъявили желание базироваться на базах Краснодарского края. Уже известно, что сборная Швеции будет базироваться в Геленджике, там же разместится сборная Исландии. Сборные Англии, Германии, Бразилии и Польши планируют разместиться в Сочи. Всего на Кубани разместят восемь тренировочных баз.
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