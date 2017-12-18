Сборная Германии передумала базироваться в Сочи на ЧМ-2018. Немцы разместятся в Ватутинках

Сборная Германии во время чемпионата мира по футболу 2018 года будет базироваться в подмосковных Ватутинках

Об этом сообщается на сайте Немецкого футбольного союза.

«На этот раз решение было нелегким, во время Кубка конфедераций мы базировались в Сочи. Мы должны создать максимально благоприятные условия для команды. В Москве мы сможем работать в отличных условиях и базироваться в тихом районе, где есть хорошие возможности для восстановления», — цитирует ТАСС главного тренера сборной Йоахима Лева.

Как сообщали Юга.ру, национальные команды Германии и Англии заявляли о намерении размещаться в Сочи, желая избежать размещения в Москве из-за большой загруженности дорог.