Сборная Германии передумала базироваться в Сочи на ЧМ-2018. Немцы разместятся в Ватутинках
Сборная Германии во время чемпионата мира по футболу 2018 года будет базироваться в подмосковных Ватутинках
Об этом сообщается на сайте Немецкого футбольного союза.
«На этот раз решение было нелегким, во время Кубка конфедераций мы базировались в Сочи. Мы должны создать максимально благоприятные условия для команды. В Москве мы сможем работать в отличных условиях и базироваться в тихом районе, где есть хорошие возможности для восстановления», — цитирует ТАСС главного тренера сборной Йоахима Лева.
Как сообщали Юга.ру, национальные команды Германии и Англии заявляли о намерении размещаться в Сочи, желая избежать размещения в Москве из-за большой загруженности дорог.
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В октябре стало известно, что сборные Исландии и Швеции будут размещаться на ЧМ-2018 в Геленджике, Испания интересуется базой ФК «Краснодар», Польша выразила желание базироваться в Сочи, но никто из участников мирового первенства не захотел жить и тренироваться в Ростове-на-Дону.
Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
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