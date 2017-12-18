Сборная Германии передумала базироваться в Сочи на ЧМ-2018. Немцы разместятся в Ватутинках

Краснодарский край, Вся Россия

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  • База размещения команды — участницы ЧМ-2018 в Ватутинках © Фото с сайта dfb.de

Сборная Германии во время чемпионата мира по футболу 2018 года будет базироваться в подмосковных Ватутинках

Об этом сообщается на сайте Немецкого футбольного союза.

«На этот раз решение было нелегким, во время Кубка конфедераций мы базировались в Сочи. Мы должны создать максимально благоприятные условия для команды. В Москве мы сможем работать в отличных условиях и базироваться в тихом районе, где есть хорошие возможности для восстановления», — цитирует ТАСС главного тренера сборной Йоахима Лева.

Как сообщали Юга.ру, национальные команды Германии и Англии заявляли о намерении размещаться в Сочи, желая избежать размещения в Москве из-за большой загруженности дорог.

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В октябре стало известно, что сборные Исландии и Швеции будут размещаться на ЧМ-2018 в Геленджике, Испания интересуется базой ФК «Краснодар», Польша выразила желание базироваться в Сочи, но никто из участников мирового первенства не захотел жить и тренироваться в Ростове-на-Дону.

Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Сочи Футбол ЧМ-2018

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