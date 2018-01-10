Хакеры назвали Макларена исполнителем заказа отстранить Россию от Олимпиад и дискредитировать МОК

Хакерская группировка Fancy Bears установила, что комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которой руководит Ричард Макларен, начала кампанию против РФ с целью получить рычаги влияния на МОК, а не во имя борьбы с допингом

В расследовании «ВАДА и МОК, борьба за чистый спорт или борьба за власть?» хакеры опубликовали переписку чиновников Международного олимпийского комитета и заявили, что перед канадским профессором Маклареном стояла задача добиться отстранения РФ от участия на Олимпийских играх. Также отмечается, что кампания против России является лишь инструментом для получения рычагов влияния на МОК. ВАДА, как следует из переписки, всеми силами стремится получить полную независимость от олимпийского комитета и единолично заниматься антидопинговыми делами.

«По словам директора по правовым вопросам МОК Говарда Ступпа, Ричарду Макларену был дан четкий политический наказ вытеснить российскую команду из числа участников Игр, а также дискредитировать МОК и все олимпийское движение, чтобы ВАДА получило возможность "ловить рыбку в мутной воде"», — говорится в сообщении Fancy Bears.

Кроме того, хакеры заявили, что США и Канада намерены отстранить представителей европейских стран из руководства Олимпийских организаций.

«Очевидно, что американцы и канадцы стремятся убрать европейцев из руководства Олимпийским движением и добиться политического господства англоязычных стран. Более того, они стремятся лишить старых коррумпированных чиновников Лозанны доступа к многомиллионным средствам и взяткам, которые составляют неотъемлемую часть спортивного мира», — пишут Fancy Bears.

Также хакеры утверждают, что деятельность Макларена была тесно связана с американским Федеральным бюро расследований и многими другими разведывательными и силовыми департаментами США. Так, член его команды Ричард Янг является партнером в компании Bryan Cave, которая, по словам хакеров, тесно сотрудничает с ФБР. А сам Макларен в одном из писем указывает, что главный исследователь комиссии Мартин Дюббей имеет связи с ФБР — состоит в Ассоциации исполнительного развития правоохранительных органов бюро, а также занимает должность начальника отдела разведки в Великобритании и Европе частной разведывательной компании 5 Stones Intelligence (5Si), базирующейся в Майами и оказывающей слуги различным американским силовым ведомствам.

Как сообщали Юга.ру, комиссия Макларена опубликовала в результате своего расследования две части доклада с разницей в год, в котором напрямую обвинила Россию в господдержке допинговых махинаций.

В результате сборную России по легкой атлетике отстранили от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году и Олимпиады-2018 в корейском Пхенчхане, разрешив участвовать в Играх только под нейтральным флагом. Кроме того, МОК пожизненно отстранил и аннулировал результаты почти полусотни российских спортсменов, выступавших на Играх в Сочи, что привело к потере Россией первого места в неофициальном командном зачете. При этом сведения о господдержке допинга в России в результате расследования специальной комиссии не подтвердились.