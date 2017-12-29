МОК одобрил олимпийскую форму российских спортсменов. Она будет серо-бело-красной

Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал форму для российских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе на зимних Играх 2018 года

Основатель компании Zasport — изготовителя формы Анастасия Задорина рассказала, что МОК одобрил эскизы олимпийской парадной коллекции для россиян.

«Наш представитель в Лозанне продемонстрировала все образцы одежды и обуви, и по ним не было ни одного замечания. Мы не изменили крой, дизайн моделей, но, согласно требованиям, убрали триколор, герб, лого ОКР, поставили логотип OAR — Olympic Athlet from Russia», — сказала Задорина.

Она отметила, что часть формы придется перешить, часть — отшить заново. Основными цветами станут серый, белый и красный, передает RNS.