На форме российских спортсменов на ОИ-2018 заклеят герб — ТАСС

На национальные символы на форме российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года могут нанести наклейки, чтобы соответствовать требованиям Международного олимпийского комитета (МОК)

Об этом рассказал ТАСС источник в национальной федерации по зимним видам спорта, который занимается вопросом экипировки спортсменов, пояснив, что за полтора месяца до старта Игр производители экипировки могут не успеть изготовить новые комплекты формы. Поэтому нанесение наклеек на форму атлетов, в которой россияне выступают на международных турнирах, рассматривается как один из выходов из ситуации.

Возможно, на наклейки будет нанесена аббревиатура OAR или ее расшифровка — Olympic Athletes from Russia.