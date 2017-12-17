Россиянам разрешили использовать на ОИ-2018 два из трех цветов национального флага

Требования Международного олимпийского комитета (МОК) запрещают использование национальной символики в экипировке российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года

Так, герб страны и эмблему Олимпийского комитета России придется заменить олимпийскими кольцами, вместо обозначения RUS должно быть OAR, а вместо Russia — Olympic Athlete from Russia. Размер шрифта слов Olympic Athlete from должен быть таким же, как у Russia. На экипировке, аксессуарах и оборудовании не должно быть товарного знака Team Russia. Шрифт должен быть на английском языке и максимально универсальным.

Национальные федерации по зимним видам спорта получили документ, в котором указаны принципы для изготовления экипировки.

По предварительному одобрению МОК можно использовать один или два цвета национального флага, при этом отдельные части не должны складываться в национальный флаг.

Эти правила распространяются на спортсменов, тренеров и официальных лиц, передает «Р-Спорт».

Как сообщали Юга.ру, 5 декабря исполком МОК разрешил сборной России участвовать в зимних Олимпийских играх только под нейтральным флагом. Олимпийское собрание согласилось отправить россиян на Игры-2018 в нейтральном статусе.

Российский сенатор предложил отечественным спортсменам выступать на Олимпиаде под флагами регионов.