Bosco попросит МОК не использовать свой бренд на ОИ-2018 из-за отстранения России

Вся Россия, В мире

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  • Глава компании Bosco Михаил Куснирович © Фото с сайта boscofamily.ru

Российская компания Bosco попросит не использовать свой бренд на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане из-за отстранения сборной России

Глава компании Михаил Куснирович заявил, что в ближайшее время запросит Международный олимпийский комитет дезактивировать права Bosco относительно экипировки на южнокорейских Играх.

«Пусть у МОК останется одежда, но бренд Bosco попрошу не использовать», — приводит слова Куснировича международное агентство Reuters.

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Руководитель Bosco добавил, что компания уже передала одежду для сотрудников МОК на ОИ-2018.

Компания Bosco выступила эксклюзивным поставщиком одежды для сотрудников Международного олимпийского комитета.

Bosco была генеральным партнером и поставщиком экипировки олимпийской сборной России на восьми Олимпиадах, начиная с 2002 года. В феврале было объявлено, что новым лицензиатом Олимпийского комитета России стала компания российского дизайнера Анастасии Задориной Zasport.

Как сообщали Юга.ру, 5 декабря МОК разрешил России участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане только под нейтральным флагом. 19 декабря Россия отправила в МОК предварительный список участников ОИ-2018.

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