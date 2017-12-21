Bosco попросит МОК не использовать свой бренд на ОИ-2018 из-за отстранения России

Российская компания Bosco попросит не использовать свой бренд на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане из-за отстранения сборной России

«Пусть у МОК останется одежда, но бренд Bosco попрошу не использовать», — приводит слова Куснировича международное агентство Reuters .

Глава компании Михаил Куснирович заявил, что в ближайшее время запросит Международный олимпийский комитет дезактивировать права Bosco относительно экипировки на южнокорейских Играх.

Руководитель Bosco добавил, что компания уже передала одежду для сотрудников МОК на ОИ-2018.

Компания Bosco выступила эксклюзивным поставщиком одежды для сотрудников Международного олимпийского комитета.

Bosco была генеральным партнером и поставщиком экипировки олимпийской сборной России на восьми Олимпиадах, начиная с 2002 года. В феврале было объявлено, что новым лицензиатом Олимпийского комитета России стала компания российского дизайнера Анастасии Задориной Zasport.

Как сообщали Юга.ру, 5 декабря МОК разрешил России участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане только под нейтральным флагом. 19 декабря Россия отправила в МОК предварительный список участников ОИ-2018.