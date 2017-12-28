В Краснодаре три автобусных маршрута перенаправят с улицы Октябрьской на Кубанскую Набережную

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре с 6 января 2018 года изменится схема движения трех автобусных маршрутов

По другому пути пойдут автобусы № 8, 45 и 65, передает пресс-служба администрации города.

Как объяснили в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения, изменения связаны с необходимостью разгрузить улицу Октябрьскую, перенаправить транспортные потоки на менее загруженную дорогу — по улице Кубанской Набережной, а также улучшить транспортное обслуживание жителей новых жилых массивов. Изменение маршрута № 65 связано с частичным закрытием улицы Тургенева, где сейчас идет капремонт.

Автобус № 8, который курсирует между автовокзалом Южным и поселком 1-го отделения учхоза «Кубань», теперь в прямом направлении пойдет от улицы Трубилина по улицам Калинина, Каляева, Кожевенной, Кубанской Набережной, Оранжерейной, Индустриальной до автовокзала, а в обратном направлении — по Индустриальной, Красина, Кубанской Набережной, Тургенева, Кожевенной, Скорняжной, Каляева, Калинина, Трубилина и далее по маршруту.

Читайте также:

Автобусы № 45 и 65 по направлению от Атарбекова к Северной будут ездить по Тургенева, Гагарина, Воровского, Северной, Кубанской Набережной и далее по маршруту, в обратном направлении — по Ленина, Кубанской Набережной, Тургенева, Северной, Котовского, Гагарина, Тургенева и далее по установленному пути.

Как сообщали Юга.ру, капитальный ремонт улицы Тургенева начался 9 октября. Проезжую часть будут перекрывать поэтапно. Полностью работы планируется завершить к 15 апреля 2018 года. На днях на месте ремонта в районе улицы Бабушкина нашли бетонный «саркофаг», которым замуровали коллектор.

Краснодар Общественный транспорт Транспорт
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Кадыров пообещал распространять правду вопреки блокировке своих аккаунтов
В Адыгее нашли подпольный цех по производству алкоголя
В Краснодаре мужчина спрятал в музыкальной колонке 3 кг наркотиков
В Ростове поезд сбил 19-летнего парня в наушниках
В Краснодаре три автобусных маршрута перенаправят с улицы Октябрьской на Кубанскую Набережную
В Ростове-на-Дону таксистка вернула клиентам потерянные 4 млн рублей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале