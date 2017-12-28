В Краснодаре три автобусных маршрута перенаправят с улицы Октябрьской на Кубанскую Набережную

В Краснодаре с 6 января 2018 года изменится схема движения трех автобусных маршрутов

По другому пути пойдут автобусы № 8, 45 и 65, передает пресс-служба администрации города.

Как объяснили в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения, изменения связаны с необходимостью разгрузить улицу Октябрьскую, перенаправить транспортные потоки на менее загруженную дорогу — по улице Кубанской Набережной, а также улучшить транспортное обслуживание жителей новых жилых массивов. Изменение маршрута № 65 связано с частичным закрытием улицы Тургенева, где сейчас идет капремонт.

Автобус № 8, который курсирует между автовокзалом Южным и поселком 1-го отделения учхоза «Кубань», теперь в прямом направлении пойдет от улицы Трубилина по улицам Калинина, Каляева, Кожевенной, Кубанской Набережной, Оранжерейной, Индустриальной до автовокзала, а в обратном направлении — по Индустриальной, Красина, Кубанской Набережной, Тургенева, Кожевенной, Скорняжной, Каляева, Калинина, Трубилина и далее по маршруту.