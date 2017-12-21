Виталий Мутко покидает пост президента РФС — СМИ
Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий спортивную отрасль в РФ, покинет пост президент Российского футбольного союза (РФС) на следующей неделе
Он сложит с себя полномочия президента РФС на исполкоме организации, который пройдет 26 января, пишет «Коммерсант». Эту информацию изданию подтвердили в различных спортивных и государственных структурах.
По словам одного из источников, в повестку заседания исполкома внесен пункт «о составе бюро исполкома и вице-президентах РФС», чтобы сразу решить вопрос с преемником Мутко. Сам исполком не вправе назначать нового президента, но он назначает его врио в статусе вице-президента, а у основного претендента на должность такого статуса сейчас нет.
Новым президентом РФС, как предполагается, станет Алексей Сорокин — гендиректор оргкомитета по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года. Ему якобы уже сделано соответствующее предложение.
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Президентом РФС Виталий Мутко впервые стал в 2005 году, а в конце 2009-го освободил должность из-за появления распоряжения Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента РФ, которым госчиновникам запрещалось руководить спортивными федерациями (с 2008 года Мутко работал министром спорта РФ). Он вернулся на пост президента РФС в сентябре 2015 года, получив разрешение на совмещение, — после того как в отставку был отправлен Николай Толстых, при котором структура оказалась в состоянии близком к банкротству.
Источники связывают отставку Мутко с «давлением» со стороны Международной футбольной федерации (FIFA) «в связи с допинговым кризисом». Он оказался в числе чиновников, к которым Международный олимпийский комитет в начале декабря применил санкции в виде пожизненного запрета посещать Олимпийские игры. Кроме того, как недавно стало известно, допинговый кризис может коснуться и российского футбола — недавно Всемирное антидопинговое агентство объявило о получении от «анонимного информатора» базы данных из Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год, в котором якобы содержится информация и о допинге в футболе.
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