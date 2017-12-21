Виталий Мутко покидает пост президента РФС — СМИ

Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий спортивную отрасль в РФ, покинет пост президент Российского футбольного союза (РФС) на следующей неделе

Он сложит с себя полномочия президента РФС на исполкоме организации, который пройдет 26 января, пишет «Коммерсант». Эту информацию изданию подтвердили в различных спортивных и государственных структурах.

По словам одного из источников, в повестку заседания исполкома внесен пункт «о составе бюро исполкома и вице-президентах РФС», чтобы сразу решить вопрос с преемником Мутко. Сам исполком не вправе назначать нового президента, но он назначает его врио в статусе вице-президента, а у основного претендента на должность такого статуса сейчас нет.

Новым президентом РФС, как предполагается, станет Алексей Сорокин — гендиректор оргкомитета по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года. Ему якобы уже сделано соответствующее предложение.