В Сочи появится единый оператор по вывозу мусора

В Сочи будет выбран единый региональный оператор по вывозу бытовых отходов

«В 2018 году также планируется закончить судебные разбирательства и переговоры по поводу приобретения объектов на территории ТСМ. После модернизации и реконструкции локальных очистных можно будет работать на ней», — рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

В пресс-службе напомнили, что летом впервые с центральных улиц города исчезли мусорные контейнеры. Их передислоцировали во дворы многоэтажек.

Как сообщали Юга.ру, в декабре жители Сочи пожаловались на свалки в центре курорта после переноса контейнеров.

Позже стало известно, что в Центральном, Лазаревском и Адлерском районах Сочи появятся три площадки для перегрузки мусора.

Напомним, в конце ноября в мэрии Сочи заявили, что собираются назначить чиновника, ответственного за раздельный сбор мусора.