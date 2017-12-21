В Сочи появится единый оператор по вывозу мусора

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Сочи будет выбран единый региональный оператор по вывозу бытовых отходов

«В 2018 году также планируется закончить судебные разбирательства и переговоры по поводу приобретения объектов на территории ТСМ. После модернизации и реконструкции локальных очистных можно будет работать на ней», — рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

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В пресс-службе напомнили, что летом впервые с центральных улиц города исчезли мусорные контейнеры. Их передислоцировали во дворы многоэтажек.

Как сообщали Юга.ру, в декабре жители Сочи пожаловались на свалки в центре курорта после переноса контейнеров.

Позже стало известно, что в Центральном, Лазаревском и Адлерском районах Сочи появятся три площадки для перегрузки мусора.

Напомним, в конце ноября в мэрии Сочи заявили, что собираются назначить чиновника, ответственного за раздельный сбор мусора.

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