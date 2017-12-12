«Яндекс» назвал самые популярные темы 2017 года у жителей Ростовской области

Аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы и выяснили, какие темы вызвали повышенный интерес жителей Ростовской области в 2017 году

В пресс-службе компании объяснили, что список самых популярных тем из года в год остается примерно одинаковым: люди всегда спрашивают о погоде или о пробках, а темы года рассказывают о том, чем в уходящем году интересовались гораздо больше, чем раньше.

Донской рейтинг событий в России и мире возглавил «Синий кит» и «группы смерти». В пятерке лидеров — скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», деятельность Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, теракт в Петербургском метро и преследование мусульман рохинджа в Мьянме. Топ-10 замыкают эпидемия вируса Коксаки в Турции, меморандум РАН «О лженаучности гомеопатии», инаугурация Дональда Трампа, забастовка дальнобойщиков и шторм в Москве.

В регионе главным событием года стали пожары в Ростове и области, выход на рынок авиакомпании «Азимут», открытие аэропорта Платов, взрыв самодельной бомбы в Ростове, слухи вокруг Сергея Горбаня, а также авиашоу в столице Дона, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу», дело краснодарских каннибалов, 80-летие Ростовской области и свадьба дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой.