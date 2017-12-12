«Яндекс» назвал самые популярные темы 2017 года у жителей Ростовской области
Аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы и выяснили, какие темы вызвали повышенный интерес жителей Ростовской области в 2017 году
Читайте также:
В пресс-службе компании объяснили, что список самых популярных тем из года в год остается примерно одинаковым: люди всегда спрашивают о погоде или о пробках, а темы года рассказывают о том, чем в уходящем году интересовались гораздо больше, чем раньше.
Донской рейтинг событий в России и мире возглавил «Синий кит» и «группы смерти». В пятерке лидеров — скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», деятельность Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, теракт в Петербургском метро и преследование мусульман рохинджа в Мьянме. Топ-10 замыкают эпидемия вируса Коксаки в Турции, меморандум РАН «О лженаучности гомеопатии», инаугурация Дональда Трампа, забастовка дальнобойщиков и шторм в Москве.
В регионе главным событием года стали пожары в Ростове и области, выход на рынок авиакомпании «Азимут», открытие аэропорта Платов, взрыв самодельной бомбы в Ростове, слухи вокруг Сергея Горбаня, а также авиашоу в столице Дона, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу», дело краснодарских каннибалов, 80-летие Ростовской области и свадьба дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой.
Читайте также:
В рейтинг новых вещей и явлений 2017 года попали спиннер, iPhone X, криптовалюта, Samsung Galaxy S8, iPhone 8, голосовой помощник «Яндекса» Алиса, рэп-баттлы, обновленная Nokia 3310, украинская соцсеть Nimses и новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей.
Самой популярной спортивной темой в Ростовской области стал чемпионат России по футболу, на втором месте — чемпионат мира по хоккею, бронза — у футбольного Кубка конфедераций. Следом идут матч 1/8 Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед», футбольная Лига чемпионов, бой между боксерами Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером, а также поединок между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, футбольный ЧМ-2018, апрельский матч российской премьер-лиги «Ростов» — «Уфа» и чемпионат и Кубок мира по биатлону.
Читайте также:
В топ-10 мемов вошли ждун, эщкере, чевапчичи, «это фиаско, братан», «на донышке» Дианы Шурыгиной, «так, блэт», хайп, «Ave Maria! Deus Vult!», пятнадцатый год и винишко-тян.
Ранее «Яндекс» представил подборку тем года, которые были популярны в уходящем году у жителей Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, накануне Центр творческого развития русского языка представил главное слово 2017 года. Также эксперты определили топ-10 явлений в номинациях «Выражение года», «Антиязык» и «Протологизм».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.