Полезная ничья с аутсайдером. Артур Каратай – о матче «Краснодара» с «Уфой»

В воскресенье «Краснодар» и «Уфа» сыграли между собой вничью, которой вряд ли рад хоть один из участников матча: башкирская команда упустила победу в самой концовке, а черно-зеленые набрали всего одно очко в матче с соперником с самой нижней строчки турнирной таблицы. Тем не менее, даже такой результат футбольный аналитик Артур Каратай считает полезным для краснодарской команды:

— Ну, минздрав предупреждал: после паузы на сборные игроки вернулись в свои клубы в разное время, в разном состоянии и в разном настроении. Уже по первым 20 минутам игры с «Уфой» было ясно, что главная проблема сегодняшнего «Краснодара» — плохое движение. В средней линии неправильно открывались, плохо разыгрывали мяч и, как следствие, действовали без реальной остроты. А тут еще и в обороне надежности убавилось. Спайич стал главным антигероем тайма: сначала ошибся при создании офсайда, а потом упустил Кротова. Многовато привозов у серба, не исключено, что в следующем матче основной парой в центре защиты будут Сорокин и Кайо.

«Уфа» ничем не удивила, но хорошо понимала, что делать на поле: лишили «Краснодар» пространства и заставили свалиться на подачи в адрес Кордобы. Выглядело банально и безыдейно. При этом «Уфа», безусловно, и сама виновата в упущенной победе. Во втором тайме слишком сильно тянули время, чересчур глубоко сели назад и совсем отказались от контригры. А футбол часто такого не прощает. К счастью, в этот раз на ВАР сидел не Казарцев.

Но, если честно, по такой игре ничья — это максимум того, что заслужил «Краснодар». Трагедии из этого делать не следует, хотя и сложно отделаться от мысли, что команда упустила шикарный шанс приблизиться к лидеру турнира на расстояние одной победы. Это во многом был полезный матч. До этого «Краснодару» несколько туров подряд «пёрло», команда играла в удовольствие, а тут столкнулась с трудностями — и в итоге всё же добилась приемлемого результата. Только ли дело в паузе на сборные — узнаем в следующем туре (23 октября — выездной матч с «Нижним Новгородом»).