Полезная ничья с аутсайдером. Артур Каратай – о матче «Краснодара» с «Уфой»

Краснодарский край, Вся Россия Распечатать

Артур Каратай фото© Фото Юга.ру

В воскресенье «Краснодар» и «Уфа» сыграли между собой вничью, которой вряд ли рад хоть один из участников матча: башкирская команда упустила победу в самой концовке, а черно-зеленые набрали всего одно очко в матче с соперником с самой нижней строчки турнирной таблицы. Тем не менее, даже такой результат футбольный аналитик Артур Каратай считает полезным для краснодарской команды:

— Ну, минздрав предупреждал: после паузы на сборные игроки вернулись в свои клубы в разное время, в разном состоянии и в разном настроении. Уже по первым 20 минутам игры с «Уфой» было ясно, что главная проблема сегодняшнего «Краснодара» — плохое движение. В средней линии неправильно открывались, плохо разыгрывали мяч и, как следствие, действовали без реальной остроты.

А тут еще и в обороне надежности убавилось. Спайич стал главным антигероем тайма: сначала ошибся при создании офсайда, а потом упустил Кротова. Многовато привозов у серба, не исключено, что в следующем матче основной парой в центре защиты будут Сорокин и Кайо.

«Уфа» ничем не удивила, но хорошо понимала, что делать на поле: лишили «Краснодар» пространства и заставили свалиться на подачи в адрес Кордобы. Выглядело банально и безыдейно.

При этом «Уфа», безусловно, и сама виновата в упущенной победе. Во втором тайме слишком сильно тянули время, чересчур глубоко сели назад и совсем отказались от контригры. А футбол часто такого не прощает. К счастью, в этот раз на ВАР сидел не Казарцев.

Но, если честно, по такой игре ничья — это максимум того, что заслужил «Краснодар». Трагедии из этого делать не следует, хотя и сложно отделаться от мысли, что команда упустила шикарный шанс приблизиться к лидеру турнира на расстояние одной победы.

Это во многом был полезный матч. До этого «Краснодару» несколько туров подряд «пёрло», команда играла в удовольствие, а тут столкнулась с трудностями — и в итоге всё же добилась приемлемого результата. Только ли дело в паузе на сборные — узнаем в следующем туре (23 октября — выездной матч с «Нижним Новгородом»).

Еще одна проблема — короткая скамейка. Ионов всё еще травмирован, а тут и Газинский выбыл. Говорят, аж на месяц. Что ж, ваш выход, Виктор Михайлович. Решайте проблемы с тем что есть, иного просто не дано.

Оригинал

Развлечения ФК «Краснодар» Футбол

Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Мнения

Полезная ничья с аутсайдером. Артур Каратай – о матче «Краснодара» с «Уфой»
«Построят собор – и у Туапсе не станет набережной»
«Не матч, а сказка» — Артур Каратай о победе ФК «Краснодар» над ФК «Сочи»
ФК «Краснодар» закалил свой дух победой в Чечне
«Краснодар» сыграл с «Ростовом» вничью, которая сродни победе
Все мнения

Новости

В Новороссийске сорвался отопительный сезон и уволился замглавы по вопросам ЖКХ. Рассказываем, что произошло
Краснодарская художница появилась на обложке журнала ELLE
В Краснодаре откроется выставка «В глазах смотрящих — красота»
Из-за угрозы взрыва цистерны с пропаном оцепили участок трассы Джубга — Сочи
Мэрия Краснодара положительно оценила новую выделенку на Северной. А что говорят урбанисты?
На Кубани ищут 16-летнюю девушку, которая пропала пять дней назад

Лента новостей

Реклама на сайте