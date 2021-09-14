«Краснодар» сыграл с «Ростовом» вничью, которая сродни победе

ФК «Краснодар» 13 сентября играл на выезде с «Ростовом» и по итогам матча делит 7-9 места со «Спартаком» и ЦСКА. Спортивный аналитик Артур Каратай разбирается, что помогло «быкам» переломить ход встречи, которая в какой-то момент начала складываться катастрофически:

— Удивительная все-таки команда «Краснодар». Если писать книгу о том, какие неприятности команда в теории может получить на свою голову за тайм, то игра в Ростове была бы хорошей иллюстрацией.

Сначала буквально за минуту случились невообразимый автогол Спайича, глупейшее удаление Крыховяка и травма Кордобы. Еще до конца первого тайма к этому прибавился промах Кабеллы с пенальти. Мистика? Впрочем, профессиональный футбол — так себе полигон для поиска сверхъестественного. Будем просто считать совпадением то, что на долю Виктора Ганчаренко выпала рекордная доля паршивых обстоятельств. Я, кстати, в первом тайме не увидел до автогола чего бы то ни было интересного. Да, был неудачный удар Кабеллы, но в остальном — обе команды играли скорее в сдерживание. У «Краснодара» опять вышла новая линия обороны, и Корнюшин допускал многовато брака в передачах. А Спайич без игровой практики доигрался до того, что я начал скучать по Сорокину. Вы только вдумайтесь, сейчас в центре обороны самый надежный — это Кайо. Кайо, Карл!!!

К счастью, у этой команды есть характер. За второй тайм «Краснодар» заслужил большое уважение. Играть в давление в меньшинстве на выезде в южном дерби — удел игроков с твердыми убеждениями. Да, отчасти спасибо за это нужно сказать Семину с его трусливой тактикой. Но это не отменяет того, что «Краснодар» лез вперед и был решителен. Прекрасный матч провел Сафонов. А Ганчаренко еще и хорошо сыграл заменами: и Кривцов, и Сперцян добавили в центре поля мобильности. Итоговые 1:1 — отчасти победа, потому что «Краснодар» в этой игре боролся не столько с соперником, сколько с обстоятельствами.