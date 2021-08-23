Бразильцы наизнанку: «Краснодар» забивает много, но пропускает еще больше

Вчера футбольный клуб «Краснодар» в Москве проиграл «Локомотиву» 2:1. Для «быков» это поражение стало третьим в пяти турах чемпионата. Спортивный аналитик Артур Каратай выдвигает свою версию того, что нужно сделать черно-зеленым, чтобы вернуться в верхнюю половину турнирной таблицы.

— Вы наверняка задаетесь вопросом — сколько еще это терпеть? Уж извините, но такова ваша участь, болельщики «Краснодара». Когда-нибудь в клубе решат всерьез заняться центром обороны. Но когда-нибудь и пенсии в России будут такими, что можно будет на них путешествовать. И дороги по стране будут идеально ровными. И доллар вновь будет по 28. Все это случится когда-нибудь. Наверное. А пока давайте абстрагироваться от того, что хороший атакующий потенциал «Краснодара» разбивается о простую реальность: команда не способна против сильного соперника нивелировать эти дыры количеством голов. Особенно в экспериментальном составе с Черниковым и Сорокиным.

Тут еще и Николич всё быстро раскусил и сделал упор на контратаки. Газинский и Крыховяк в опорной зоне сгодятся против Тулы дома, а на выезде с «Локо» на этой позиции нужна «собака» вроде Черникова (это, если что, комплимент Александру). Нужен футболист, который будет выжигать зону против быстрых ребят вроде Камано и Жемалетдинова. Помимо двух забитых Сафонову голов у «Локо» ведь и еще были моменты. Да и в единоборствах железнодорожники были, как правило, злее и заряженнее.

Ну и как не похвалить Федю Смолова? Он как вино — с годами становится лучше. Тоньше понимает игру, правильнее открывается. А с завершением атак у него давно все окей. Вот бы и в сборной так, даром что ли Карпин вчера на трибуне был. Теперь о хорошем для «Краснодара». Во-первых, это Кордоба. Второй тур подряд забивает топовый по исполнению гол. И вообще он так хорош в умении цепляться за мяч, что во втором тайме его часто использовали как столб для отыгрыша мяча. А еще в обойму вернулись Кайо и Сперцян. И если ничего опять не случится в травмами и болезнями, больше Черникову не придется играть в роли центрального защитника.

И продолжаем надеяться на то, что за две недели до конца трансферного окна селекционный отдел «Краснодара» всё же усилит центр обороны. А иначе никаких еврокубков команде не видать. Уж слишком большой дисбаланс между тем, что происходит на своей и на чужой половинах поля.