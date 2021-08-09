«Несмотря на поражение, «Краснодар» не выглядит беспомощным»

В субботу ФК «Краснодар» в Санкт-Петербурге уступил действующему чемпиону страны «Зениту» со счетом 3:2. Для «быков» это стало вторым поражением подряд, однако журналист Артур Каратай уверен, что не всё так плохо. — Зато теперь вы знаете главную задачу «Краснодара» на ближайший месяц — найти хорошего центрального защитника. Серьезно, от таких матчей злость прям кипит. Смотришь на цифры — ну не видно там поражения: больше владели, больше били, больше подавали угловых. А по итогу — уехали без очков. Хоть пачками можно брать Кабелл и Кордоб, но пока в центре обороны пожары, как в Турции — толку не будет.

Вот возьмите первый гол «Зенита». Почему Кабелла выключился из прессинга? Почему Спайич не пошел за Азмуном? Должен ли был Сорокин подняться по эпизоду выше? С этим пусть тренеры разбираются. Зато очевидно, что Спайич должен был знать правило, которому уже больше года: при штрафном ударе игроки атаки должны находиться как минимум в метре от «стенки». Да, правило довольно мутное, да, его часто игнорируют. Но оно есть. Достали его из ящика специально под «Зенит», не спорю. Но коль поехали в Питер — не давайте ни малейшего повода вас закопать!

Теперь о хорошем. Качество игры было весьма приличным. Черников и Сперцян уже прописались в основе так, что палкой их оттуда не выгонишь. Один постоянно остроту дает, второй выжигает центр и является лидером в лиге по выигранным единоборствам. Кордоба осваивается и комфортно чувствует себя в борьбе. А Рамирес здорово закрыл место правого защитника, даже будучи левшой.

Не то чтобы три очка после трех туров давали поводы для оптимизма, но этот «Краснодар» не выглядит беспомощным. Как по мне — помимо центра обороны горящих вопросов у селекционеров сейчас нет. С приходом Крыховяка стало больше вариантов в центре поля, так что доставайте скаутские блокноты и ищите, кого взять на место Кайо. Сорокин еще слабее, но у того российский паспорт, а это сейчас ценно, как браслет в вип-зону на вечеринке.

И вот еще что. Тут пошли разговоры после двух поражений — мол, когда спрашивать с Гончаренко. Мое мнение — при отсутствии явных кризисов до весны эти дебаты бессмысленны. Команда сейчас обновляется по составу, так что все должны сыграться и понять требования своего тренера. А с весны уж будьте добры — подайте нам карнавал, Виктор Михалыч.