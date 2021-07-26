«Пусть счет 3:0 не вводит в экстаз — проблемы «Краснодара» никуда не делись»

Краснодарский край, Вся Россия Распечатать

Артур Каратай фото© Фото Юга.ру

На минувших выходных стартовал новый сезон Российской футбольной Премьер-лиги. После первого тура в таблице лидирует ФК «Краснодар», на выезде разгромивший «Урал» со счетом 0:3. Спортивный аналитик Артур Каратай объясняет, почему ещё рано примерять медали и думать, что командная игра полностью отлажена.

— Признавайтесь, соскучились по нашему футболу? Вот я соскучился. При всех турнирах сборных и еврокубках именно РПЛ — самое милое мему сердцу зрелище. И, конечно, нам всем интересно, в какую сторону Ганчаренко поведет «Краснодар». Часть набросков новой игры мы увидели уже в Екатеринбурге. Давайте разбираться.

Состав хорошо читался исходя из того, что мы видели на сборах и в контрольных играх. Вильена на позиции левого защитника — скорее всего, временный эксперимент пока Рамирес не наберет форму. Ганчаренко традиционно доверяет молодым, а потому выход Черникова в опорной зоне и Сперцяна на позиции «десятки» — это не риск, а часть тренерского плана. Ему нужны быстрые и энергичные игроки, способные на агрессивный прессинг. Этим, кстати, объясняется и выход Ионова в старте на острие атаки. Собственно, самого прессинга хватило минут на 30, но функционально команда наверняка прибавит.

Еще один штрих — частое использование длинных передач при начале атак. В первом тайме Черников несколько раз вообще располагался на позиции третьего центрального защитника, что позволяло избегать прессинга «Урала». Несколько раз под такие длинные переводы хорошо открывались Ионов и Шапи. С учетом скорости Кордобы этот вариант должен работать и с колумбийцем на острие.

Пусть вас счет не вводит в экстаз, проблемы в обороне никуда не делись. Позиционно лажал Сорокин, было несколько опасных моментов после банальных навесов с флангов. А не возьми Сафонов пенальти, то и психологически было бы тяжело.

«Уралу», по сути, некем было усилить игру, а у нас в игру отлично вошли и Кабелла, и Рамирес, и Кордоба. И первый гол пришел как раз после того, как Кордоба выиграл борьбу возле штрафной, а Кабелла сохранил мяч.

После гола «Краснодар» глубоко сел на свою половину и окончательно стал уповать на скоростные выходы в контратаки. Вряд ли тренер от этого в восторге, но раз уж пока что команда не готова прессинговать весь матч, терпеть позиционное давление придется. Хорошего форварда взяли, теперь надо ждать хорошего центрального защитника. В Кайо на этой позиции я как не верил, так и не верю.

По пенальти — отдельная ремарка. Мы на Евро видели, как судьи дают игрокам бороться. А тут в первом эпизоде Панюков после контакта с Вильеной сначала спокойно устоял, а потом упал как подкошенный. Насколько я знаю, ФИФА рекомендует не свистеть такие контакты. Пенальти на Кордобе — вообще смех. Колумбиец просто уперся в упавшего защитника и громко крикнул. Почему ВАР не поправил Казарцева — ума не приложу.

1 августа «Краснодар» сыграет на домашней арене — к нам в гости приедет ФК «Химки».

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«Пусть счет 3:0 не вводит в экстаз — проблемы «Краснодара» никуда не делись»
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