«Когда вопрос «кого купим?» важнее, чем «кто забил?»

Спортивный аналитик Артур Каратай высказывает парадоксальную точку зрения: всё самое интересное для ФК «Краснодар» начинается только сейчас, сразу после окончания чемпионата России.

— Есть некая ирония в том, что сезон для «Краснодара» закончился голом Кайо. В чужие ворота, если что. От штанги, из-за штрафной, в добавленное арбитром время. Уж не знаю, был ли это прощальный гол бразильца, но как за этого игрока не порадоваться? Кайо по ходу сезона получил в свой адрес критики примерно столько же, сколько все его партнеры, вместе взятые. А ведь виноват он только в том, что не способен играть центрального защитника. Стоило новому тренеру вернуть его в полузащиту, как и гол подоспел. И уж в чём Кайо точно нельзя отказать — в искреннем отношении к делу. Напортачил — переживает, забил — бежит радоваться ко всей скамейке.

Но раньше был автогол Газинского, и многие болельщики видят в этом не меньшую иронию. Зато кто в концовке сезона блистает — так это Ионов. Гончаренко нашел ему оптимальную позицию: Лёша практически в каждой игре имеет моменты и смотрится максимально эффективно. Он, видимо, и в следующем сезоне будет часто действовать вторым, «скрытым» форвардом. А вот кто будет первым — большой вопрос. Берг и Ари уже точно покинули «Краснодар». И пресса продолжает полниться новостями о вариантах усиления на эту позицию.