«Иноагент» — знак качества? Почему бы и нет!»

Журналист Сабина Бабаева находит кое-что хорошее в шквале новостей, связанных со свободой слова и работой независимой прессы.

— Было как-то, моя сестра под влиянием одной психологической книжки заявила, что ко мне нельзя приходить со своими проблемами, потому что я тут же начинаю предлагать решение. То есть, объясняла мне сестра, нормальная подруга выслушала бы и посочувствовала, а я сразу ищу выход из ситуации. Поэтому нет никакого интересу мне жаловаться.

И в ситуации с убийством властью свободы, гласности и здравого смысла, которую любители расхожих фраз называют закручиванием гаек, я тоже не вижу смысла жаловаться. Что это изменит? Сегодня читаю про «Медузу» и привычно ищу в конце, что предлагают. Напрасно ищу, ничего не предлагают. Информация к размышлению.

И так уже лет девять, если не больше, примерно с закона Димы Яковлева, если не раньше. Пост, репост, лайки, комменты. И все идут заниматься дальше своими делами, как советовал в 2013 году один хороший автор про собственный «островок» и неучастие в том, что происходит в государстве, потому что на него надежды «больше нет». И так каждый раз — ну всё, сейчас уже точно больше нет.

И вот читаю я про убийство властью «Медузы» и думаю, почему эта плашка, «иностранный агент», не может стать, собственно, знаком качества? Не только для миллионов читателей в целом хорошего и сильного независимого СМИ. Но и для рекламодателей. Когда речь о крупных компаниях с головным офисом за границей, они что, не видят, что происходит, и не поддерживают политику своих стран, осуждающих путинские дела, внешние и внутренние? Когда речь о том, что «условный «Фольксваген» не будет, скорее всего, рекламироваться под плашкой «Иностранный агент» — почему не будет? Это же не «Лада. Новые горизонты» со старыми дырками. Это Das Auto! Очень даже будет, как и другие, если нанять условного Дона Дрейпера и отправить его договариваться с немецкими товарищами и другими толерантными и все понимающими товарищами. Если сделать широкую рекламу слогану «иностранный агент» во всем мире — а это сейчас и происходит.

Давайте признаем: мы ничего не делаем для того, чтобы изменить настоящее и будущее этой страны. Мы или не ходим на выборы, или там некого выбирать. Мы или скептики, или пофигисты, или дураки, или всё это вместе. Все та же власть, все те же депутаты, все те же морды.

Мы продолжаем давать взятки и совать подарки, пожимая плечами, что по-другому никак. Мы ничего не делаем, кроме своей работы (многие и ее не делают нормально). Мы не ищем решений, мы только ставим лайки, пишем комменты (те, кто поумнее или поленивее, и этого не делают) и даем ссылки.

Так можно же этим воспользоваться, чтобы хоть что-то изменить! Вернуть власти ее же опус с правками клиента. Сделать «иностранному агенту» хорошую торговую марку, конкурентоспособную. Типа «ты записался иноагентом?» Типа «мы пойдем другим путем». Типа «слухи о нашей смерти сильно преувеличены». Типа «иноагент 007».

Медуза на то и медуза, чтобы выглядеть невинно, соблюдая внешние правила приличия, и жалить, когда власть совсем не ждет. Она уже думает, что гласность и здравый смысл помирают и просят пощады, а мы-то знаем, что они сейчас поднимут голову и заорут «свобода!».

Все дело в правильном маркетинге.

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