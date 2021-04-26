«Ионов — ключевая фигура в новой схеме «Краснодара»

Спортивный аналитик Артур Каратай увидел во вчерашней игре ФК «Краснодар» нечто большее, чем первую победу за 42 календарных дня. — Ну вот и первая победа при Ганчаренко подоспела. Получился приятный бонус к тому интересу, которым нас обеспечивают наблюдения за экспериментами нового тренера «Краснодара» с составом и схемами. Вчера вот стартовый протокол появился — и все дружно начали гадать, кто же сыграет левого защитника. В итоге на этой позиции оказался Вильена. Конечно, будь у «Рубина» в составе Макаров и Хвича, быть может, Ганчаренко предпочел бы более надежный вариант со Стоцким.

Вообще, казанцы разочаровали. Без своих основных флангов атаки команда выглядела пассивно и безыдейно. Но какое «Краснодару» до этого дело? «Быки» свою работу сделали, и даже иногда красиво вышивали у чужой штрафной. Гол Ионова так и вовсе вернул к славным временам ажурного футбола с контролем мяча под 80% времени. Именно Ионов пока видится ключевой фигурой в схеме нового тренера. Лёша — универсал с хорошими физическими кондициями, а Ганчаренко всегда находит место таким игрокам.