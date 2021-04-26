«Ионов — ключевая фигура в новой схеме «Краснодара»

Спортивный аналитик Артур Каратай увидел во вчерашней игре ФК «Краснодар» нечто большее, чем первую победу за 42 календарных дня.
— Ну вот и первая победа при Ганчаренко подоспела. Получился приятный бонус к тому интересу, которым нас обеспечивают наблюдения за экспериментами нового тренера «Краснодара» с составом и схемами.
Вчера вот стартовый протокол появился — и все дружно начали гадать, кто же сыграет левого защитника. В итоге на этой позиции оказался Вильена. Конечно, будь у «Рубина» в составе Макаров и Хвича, быть может, Ганчаренко предпочел бы более надежный вариант со Стоцким.
Вообще, казанцы разочаровали. Без своих основных флангов атаки команда выглядела пассивно и безыдейно. Но какое «Краснодару» до этого дело? «Быки» свою работу сделали, и даже иногда красиво вышивали у чужой штрафной. Гол Ионова так и вовсе вернул к славным временам ажурного футбола с контролем мяча под 80% времени.
Именно Ионов пока видится ключевой фигурой в схеме нового тренера. Лёша — универсал с хорошими физическими кондициями, а Ганчаренко всегда находит место таким игрокам.
Это вовсе не значит, что под вопросом перспективы Кабеллы. Турнирных задач у команды нет, так что когда, как не сейчас, тренеру пробовать свои наработки в боевых условиях? Тем более, летом всё равно будет серьезное обновление состава. Уверен, сам Ганчаренко уже донес до Галицкого свое видение «Краснодара» в будущем. Что именно он сказал — мы не знаем, а потому будем делать выводы, исходя из того, что видим в схемах и составах на игры.
Кстати, с этой точки зрения и соперники остались что надо. Не против «Тамбова» же проверять свои идеи. Вот в субботу «Сочи» приедет и опять закроется на все замки. Чем не повод тестировать варианты позиционного нападения? А потом выезды к ЦСКА и «Ростову». Соперники сложные, матчи статусные. Это куда полезнее, чем игры с киприотами или грузинами на сборах. Так что дерзайте, Михалыч, мы в предвкушении!
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