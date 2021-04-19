«Отвыкайте от бездумного атакующего футбола любой ценой»

Понимаю, любители футбола сейчас в шоке из-за новостей о создании Суперлиги. Но давайте вернемся от божественных разборок к нашим земным делам. Тем более что «Краснодар» с «Зенитом» выдали очередной яркий матч.

Ганчаренко частично показал нам, как будет меняться игра его новой команды. Никакого бездумного атакующего футбола любой ценой, больше прагматизма и рационального отношения к своим силам.

«Краснодар» не постеснялся отдать питерцам мяч в самом начале и практически полностью отказался от прессинга. Не потому, что этого хочет Ганчаренко, а потому, что физически «быки» сейчас не способны прессинговать и сохранять компактность — на это элементарно не хватает физических кондиций. Зато чего было в избытке в субботу, так это желания и самоотдачи. А тут еще и с ранним голом немного повезло. После чего «Краснодар» в нехарактерной для себя манере начал хорошо действовать по счету.