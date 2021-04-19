«Отвыкайте от бездумного атакующего футбола любой ценой»

Краснодарский край, Вся Россия Распечатать

Артур Каратай фото© Фото Юга.ру

Понимаю, любители футбола сейчас в шоке из-за новостей о создании Суперлиги. Но давайте вернемся от божественных разборок к нашим земным делам. Тем более что «Краснодар» с «Зенитом» выдали очередной яркий матч.

Ганчаренко частично показал нам, как будет меняться игра его новой команды. Никакого бездумного атакующего футбола любой ценой, больше прагматизма и рационального отношения к своим силам.

«Краснодар» не постеснялся отдать питерцам мяч в самом начале и практически полностью отказался от прессинга. Не потому, что этого хочет Ганчаренко, а потому, что физически «быки» сейчас не способны прессинговать и сохранять компактность — на это элементарно не хватает физических кондиций. Зато чего было в избытке в субботу, так это желания и самоотдачи. А тут еще и с ранним голом немного повезло. После чего «Краснодар» в нехарактерной для себя манере начал хорошо действовать по счету.

Праздник закончился с приходом усталости. После 70-й минуты «Краснодар» перестал добегать в отборе, да и Семак удачно сработал заменами. Но ничья к «Зениту» пришла из-за индивидуальных ошибок «быков». Сначала Сафонов поспешил на помощь Кайо, и в итоге мяч оказался у Азмуна. Матвей вообще изрядно нервничал и, в частности, не раз ошибался при вводе мяча в игру ногами. А потом ужасный привоз совершил Шапи. При счете 2:1 он, вместо того чтобы протащить мяч в бровку и заработать аут, решил заняться сложными приемами под себя, и в итоге Сулейманова предсказуемо накрыли соперники. Я бы вообще отправил Шапи во вторую команду, он уже давно слишком много думает о себе и занимается не командной работой, а проявлением эгоизма.

Итоговые 2:2 стоит признать скорее справедливыми. У «Краснодара» в игре было много положительных аспектов, и мы можем предполагать, в какую сторону Ганчаренко будет менять игру. Это, конечно, отчасти гадание на кофейной гуще, но все равно крайне интересно.

А пока порадуемся, что «Краснодар» принял участие в, возможно, последней Лиге чемпионов в ее истории. Следите за новостями: в футболе грядет настоящая мировая война.

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Развлечения Сергей Галицкий ФК «Краснодар» Футбол

Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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