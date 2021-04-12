«Хорошо, что Ганчаренко назначили уже сейчас, а не летом»

Обычно после смены тренера следует эмоциональный подъем. Новая метла бодрит игроков. Но чем полезен матч в Туле вчера — так это осознанием, насколько глубоко укоренились проблемы «быков». Это полезно в первую очередь для Ганчаренко. И хорошо что его назначили сейчас, а не летом. Оставшиеся туры не несут для «Краснодара» турнирного значения, но станут фильтром на предмет кардинальных перемен в составе после этого сезона. По вчерашней игре кажется, что надо менять чуть ли не половину команды.

Я могу упростить вам задачу и назвать тех, кого «Краснодару» точно не надо отдавать. Помимо воспитанников собственной академии в список «неприкосновенных», на мой взгляд, войдут Петров, Чернов, Вандерсон, Ионов и Кабелла. Ганчаренко будет выстраивать футбол, в котором выживут только те, кто способен выдавать должны объем беговой работы и выдерживать линию высокого прессинга. Перечисленные игроки имеют хороший уровень физической готовности, а Кабелла попросту самый креативный из нынешнего состава. Да, есть еще и лимит на легионеров. А потому, скорее всего, в команде останутся и Газинский, и Смольников. Наверняка Ганчаренко попробует поработать с Сорокиным, у которого прекрасные данные.