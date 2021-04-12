«Хорошо, что Ганчаренко назначили уже сейчас, а не летом»
Обычно после смены тренера следует эмоциональный подъем. Новая метла бодрит игроков. Но чем полезен матч в Туле вчера — так это осознанием, насколько глубоко укоренились проблемы «быков».
Это полезно в первую очередь для Ганчаренко. И хорошо что его назначили сейчас, а не летом. Оставшиеся туры не несут для «Краснодара» турнирного значения, но станут фильтром на предмет кардинальных перемен в составе после этого сезона. По вчерашней игре кажется, что надо менять чуть ли не половину команды.
Я могу упростить вам задачу и назвать тех, кого «Краснодару» точно не надо отдавать.
Помимо воспитанников собственной академии в список «неприкосновенных», на мой взгляд, войдут Петров, Чернов, Вандерсон, Ионов и Кабелла. Ганчаренко будет выстраивать футбол, в котором выживут только те, кто способен выдавать должны объем беговой работы и выдерживать линию высокого прессинга. Перечисленные игроки имеют хороший уровень физической готовности, а Кабелла попросту самый креативный из нынешнего состава.
Да, есть еще и лимит на легионеров. А потому, скорее всего, в команде останутся и Газинский, и Смольников. Наверняка Ганчаренко попробует поработать с Сорокиным, у которого прекрасные данные.
Но в общем и целом — обновление будет кардинальным, об этом можно говорить уже сейчас. У Ари и Берга заканчиваются контракты, Мартынович слишком медлителен, Вильена и Ольссон играют так, словно мечтают уехать, а эксперимент с Кайо давно уже пора прекратить. Скорее всего захотят уйти Классон и Рамирес, хотя эквадорцу будет непросто найти предложения после тяжелой травмы. А такие люди как Марков, Стоцкий и Камболов — это не более чем расширение обоймы в условиях лимита.
Вчерашний матч смотреть было тяжело, но я должен сказать что все равно нахожусь в предвкушении. Я никогда не скрывал симпатий к Ганчаренко, и раз клуб смог с ним договориться — значит тренер получил карт-бланш на построение новой команды. Именно в этом мое любопытство и заключается. Мы будем наблюдать за формированием нового «Краснодара». Хочется надеяться, он будет играть в более современной манере, чем в начале этого года.
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