«Именно такой вариативности тренеру и не хватало. Да и сама команда не мучается, а играет с улыбками на лицах». Спортивный аналитик Артур Каратай о разгроме «Локо», который «случился как-то буднично».

— Почти всю осень мы сочувствовали Мусаеву в связи с кадровыми потерями. Сейчас ситуация стабилизировалась, у «Краснодара» есть фактически два состава. Так что вчера было впору приободрить Николича с его потерями. Привыкайте, Марко. По развитию событий есть соблазн сказать, что этот разгром случился как-то буднично. Но помимо качественной игры «быков» у вчерашних 5:0 были и другие отцы. В первую очередь — сам «Локо», который после изнурительного матча в Мюнхене в среду вечером подарил «Краснодару» оба гола в первом тайме на детских ошибках. Такие обычно совершаются на тяжелых ногах.

Но это проблема самого «Локомотива». «Краснодар» вообще не экономил силы, охотно добегал в отборы. А чего б не бежать, если на скамейке есть кому усилить игру? Подсел Ионов — Мусаев тут же выпустил Вандерсона, который своими рывками окончательно измордовал оборону «Локо». Нужно добавить свежести в центр — тут же выходит Вильена вместо Газинского. Именно такой вариативности тренеру и не хватало. Да и сама команда не мучается, а играет с улыбками на лицах. Ну разве что Кабелла вчера эмоционально отреагировал на замену, хочет француз играть все 90 минут.