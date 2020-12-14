«Именно такой вариативности тренеру и не хватало. Да и сама команда не мучается, а играет с улыбками на лицах». Спортивный аналитик Артур Каратай о разгроме «Локо», который «случился как-то буднично».
— Почти всю осень мы сочувствовали Мусаеву в связи с кадровыми потерями. Сейчас ситуация стабилизировалась, у «Краснодара» есть фактически два состава. Так что вчера было впору приободрить Николича с его потерями. Привыкайте, Марко. По развитию событий есть соблазн сказать, что этот разгром случился как-то буднично. Но помимо качественной игры «быков» у вчерашних 5:0 были и другие отцы. В первую очередь — сам «Локо», который после изнурительного матча в Мюнхене в среду вечером подарил «Краснодару» оба гола в первом тайме на детских ошибках. Такие обычно совершаются на тяжелых ногах.
Но это проблема самого «Локомотива». «Краснодар» вообще не экономил силы, охотно добегал в отборы. А чего б не бежать, если на скамейке есть кому усилить игру? Подсел Ионов — Мусаев тут же выпустил Вандерсона, который своими рывками окончательно измордовал оборону «Локо». Нужно добавить свежести в центр — тут же выходит Вильена вместо Газинского. Именно такой вариативности тренеру и не хватало. Да и сама команда не мучается, а играет с улыбками на лицах. Ну разве что Кабелла вчера эмоционально отреагировал на замену, хочет француз играть все 90 минут.
У «Локомотива» был серьезный отрезок перед перерывом, когда 2:0 могли превратиться в 2:1 и перетечь в валидольный второй тайм. Довольно серьезную ошибку допустил Москалев. Он накосячил примерно как Безбородов в матче со «Спартаком». Нужно было дать атаке гостей закончиться и только потом слушать рекомендации ВАР. Москалев же свистнул фол в атаке, эпизод долго смотрели его ассистенты. В итоге — пенальти. Евгению Городову исполнилось вчера 35, и преимущества этого вратарского возраста он и показал в дуэли с Миранчуком. Не дернулся и стал одним из героев матча.
Кстати, рядом со мной на трибуне сидел Вадим Евсеев. Как раз две его команды подряд играют в Краснодаре. Впрочем, вряд ли он вчера сильно расстроился. Если Николич потеряет доверие руководства, скорее всего, именно Евсеев станет одним из кандидатов на смену сербу. А вот за «Уфу» в четверг он будет переживать в голос. «Краснодару» же очень важно взять три очка и оставить себе шансы на еврокубки через чемпионат. До второго места сейчас 8 очков, но «Спартак» едет в Питер и наверняка там что-то потеряет. Надо сокращать.
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.