«Ничья, которой «Краснодару» можно гордиться»

«Для психологии игроков крайне важно понимать, что они способны на равный футбол с европейскими грандами. Без страха и робости. Возможно, это понадобится уже в феврале в Лиге Европы». Артур Каратай анализирует важную для «быков» ничью в матче с «Челси», прошедшем вчера в Лондоне.

— Вы ведь тоже немного задрали нос на предматчевой заставке? «Челси» — «Краснодар», знатная вывеска, мол, пусть и на Стэмфорд Бридж знают этот южный город... Но волновали нас, конечно, не милые проявления провинциального естества, а то, как «быки» отнесутся к игре, которая прямого турнирного значения не имела. По составу стало ясно, что Мусаев не собирается экономить силы перед «Локомотивом». Вся королевская рать вышла в основе, разве что Сафонов оказался вне заявки. Как выяснилось, из-за травмы.

Состав «Челси» при этом был, разумеется, далек от оптимального. Но это означало, что лондонцы будут посвежее. Чтобы вы понимали, размен условного Жиру на Абрахама или Тиаго Силвы на Рюдигера — это как поменять машину за 100 тыс. евро на машину за 90 тыс. евро. У них обеих мощи хоть отбавляй. Хотя сыгранности, пожалуй, поменьше. И на фоне этого «Челси» краснодарцы смотрели очень даже симпатично. Был и неплохой контроль, и фирменные комбинации, и самоотдача. Ну а гол Кабеллы можно смаковать часами: там вся атака была прекрасной.