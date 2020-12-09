«Ничья, которой «Краснодару» можно гордиться»

«Для психологии игроков крайне важно понимать, что они способны на равный футбол с европейскими грандами. Без страха и робости. Возможно, это понадобится уже в феврале в Лиге Европы». Артур Каратай анализирует важную для «быков» ничью в матче с «Челси», прошедшем вчера в Лондоне.
— Вы ведь тоже немного задрали нос на предматчевой заставке? «Челси» — «Краснодар», знатная вывеска, мол, пусть и на Стэмфорд Бридж знают этот южный город... Но волновали нас, конечно, не милые проявления провинциального естества, а то, как «быки» отнесутся к игре, которая прямого турнирного значения не имела. По составу стало ясно, что Мусаев не собирается экономить силы перед «Локомотивом». Вся королевская рать вышла в основе, разве что Сафонов оказался вне заявки. Как выяснилось, из-за травмы.
Состав «Челси» при этом был, разумеется, далек от оптимального. Но это означало, что лондонцы будут посвежее. Чтобы вы понимали, размен условного Жиру на Абрахама или Тиаго Силвы на Рюдигера — это как поменять машину за 100 тыс. евро на машину за 90 тыс. евро. У них обеих мощи хоть отбавляй. Хотя сыгранности, пожалуй, поменьше. И на фоне этого «Челси» краснодарцы смотрели очень даже симпатично. Был и неплохой контроль, и фирменные комбинации, и самоотдача. Ну а гол Кабеллы можно смаковать часами: там вся атака была прекрасной.
Во втором тайме «Краснодар» ожидаемо подсел и в большей степени занимался сдерживанием «Челси». Могли и второй вполне пустить. Наверное, и пустили бы, если бы «Челси» нужно было непременно забивать. Но это все теория. Про ответный гол я умолчал: там Кайо в очередной раз поддался эмоциям и сфолил в своей штрафной. Опять ругать бразильца нет никакого желания, благо в целом он провел хороший матч. Просто с такими вот ошибками, видимо, нужно смириться, это общеклубный крест.
По ощущениям, это ничья, о которой «Краснодару» можно вспоминать с гордостью. Матч был статусный, и для психологии игроков крайне важно понимать, что они способны на равный футбол с европейскими грандами. Без страха и робости. Возможно, это понадобится уже в феврале в Лиге Европы. А в чемпионате впереди «Локо», которому сегодня предстоит энергозатратный матч в Мюнхене.
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