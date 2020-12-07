«Мусаев после Лиги чемпионов провел серьезную ротацию»

«С одной стороны, задача выхода в Лигу Европы решена, а в выходные в чемпионате предстоит статусный матч против «Локомотива». Вроде как есть соблазн дать отдохнуть части игроков. С другой стороны, игра с «Челси» — само по себе знаковое событие. Да и призовые на кону серьезные. Мотивации хватает». Спортивный аналитик Артур Каратай не исключает возможности победы «быков» в Лондоне.

— После победы над «Ренном» в Краснодаре довольно быстро переключились на внутренние вопросы. Три подряд домашних матча в чемпионате до зимней паузы — хорошая основа, чтобы хоть немного подправить дела в таблице. Да и соперник приехал подходящий. «Ротор» сначала стал жертвой отсутствия предсезонки, а затем по команде ударил коронавирус. Если вы забыли, матч первого круга не состоялся именно из-за положительных тестов у доброй половины состава волжан. Хотя при этом «Ротор» не выглядит потерянным по качеству игры — туром ранее «Спартак» прилично помучился с аутсайдером.

Собственно, и «Краснодар» до перерыва этой участи не избежал. Даже несмотря на гол Ари. Был отрезок, когда Сафонову пришлось совершить четыре (!!!) сейва в течение нескольких минут. И это не только про наглость «Ротора» в атаке, но и о традиционных проблемах «быков» в обороне. Но на этот раз «Краснодару» помог арбитр. В обычном стыке с обоюдной жесткой игрой Матюнин зачем-то выписал вторую желтую Понсе, и песенка «Ротора» оказалась спета. Дальше все прошло без напрягов и закончилось вполне логичным разгромом.