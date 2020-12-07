«Мусаев после Лиги чемпионов провел серьезную ротацию»

«С одной стороны, задача выхода в Лигу Европы решена, а в выходные в чемпионате предстоит статусный матч против «Локомотива». Вроде как есть соблазн дать отдохнуть части игроков. С другой стороны, игра с «Челси» — само по себе знаковое событие. Да и призовые на кону серьезные. Мотивации хватает». Спортивный аналитик Артур Каратай не исключает возможности победы «быков» в Лондоне.
— После победы над «Ренном» в Краснодаре довольно быстро переключились на внутренние вопросы. Три подряд домашних матча в чемпионате до зимней паузы — хорошая основа, чтобы хоть немного подправить дела в таблице. Да и соперник приехал подходящий. «Ротор» сначала стал жертвой отсутствия предсезонки, а затем по команде ударил коронавирус. Если вы забыли, матч первого круга не состоялся именно из-за положительных тестов у доброй половины состава волжан. Хотя при этом «Ротор» не выглядит потерянным по качеству игры — туром ранее «Спартак» прилично помучился с аутсайдером.
Собственно, и «Краснодар» до перерыва этой участи не избежал. Даже несмотря на гол Ари. Был отрезок, когда Сафонову пришлось совершить четыре (!!!) сейва в течение нескольких минут. И это не только про наглость «Ротора» в атаке, но и о традиционных проблемах «быков» в обороне. Но на этот раз «Краснодару» помог арбитр. В обычном стыке с обоюдной жесткой игрой Матюнин зачем-то выписал вторую желтую Понсе, и песенка «Ротора» оказалась спета. Дальше все прошло без напрягов и закончилось вполне логичным разгромом.
Вообще, Мусаев после Лиги чемпионов ожидаемо провел серьезную ротацию. Усадил в запас Классона, Рамиреса, Кабеллу, Берга. И матч сложился так, что в перерыве можно было продолжить эксперименты. Такой «лайтовый» матч вполне к месту, учитывая серьезную нагрузку на лидеров команды в первой части сезона. Ну и лазарет заметно опустел. Там сейчас только Петров, Газинский и Стоцкий. Про последнего мы потихоньку начали забывать, уж очень долго лечится главный универсал команды.
Послезавтра у «Краснодара» матч с «Челси» в Лондоне. И тут есть о чем задуматься. С одной стороны, задача выхода в Лигу Европы решена, а в выходные в чемпионате предстоит статусный матч против «Локомотива». Вроде как есть соблазн дать отдохнуть части игроков. С другой стороны, помимо турнирного значения есть и другие весомые факторы. Стэмфорд Бридж — легендарное место, игра с «Челси» — само по себе знаковое событие. Да и призовые на кону серьезные. К тому же в случае победы «Краснодар» сможет претендовать на то, чтобы быть сеяным при жеребьевке 1/16 Лиги Европы. В общем, мотивации хватает.
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