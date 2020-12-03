«Краснодар» показал характер и волю, без которых в Лиге чемпионов не выиграть»

«Один матч с «Ренном» не снимает вопросов по чемпионату, но выход в евровесну после выхода в группу Лиги чемпионов — это решение двух важных задач». Аналитик Артур Каратай считает, что после победы «Краснодара» над «Ренном» разговоры о главном тренере Мусаеве уйдут в сторону.

— После жеребьевки группового этапа сразу подумалось о том, что любое место, кроме последнего, будет для «Краснодара» успехом. Итоговый выход в Лигу Европы — безусловно, отчасти результат плохого состояния «Ренна», который за последние 12 матчей выиграл лишь раз. Но нас эти проблемы волновать не должны: своих хватало последние месяцы. В решающий момент «быки» уперлись и продемонстрировали то, без чего в Лиге чемпионов не выиграть. Характер и волю. Вообще, для дебютанта турнира вопрос сохранения мотивации на два фронта — распространенная беда. В Химках можете чувствовать себя лениво, а выйти под гимн Лиги чемпионов дома... Тут сразу глаза горят и приятная нервная дрожь по телу. Вчера в первом тайме «Краснодар» и двигался хорошо, и мяч у команды ходил бодро. Явных голевых моментов практически не было, но это был футбол с позиции силы, в атаку. А все потому, что стартовый состав был практически оптимальным.