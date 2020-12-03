«Краснодар» показал характер и волю, без которых в Лиге чемпионов не выиграть»
«Один матч с «Ренном» не снимает вопросов по чемпионату, но выход в евровесну после выхода в группу Лиги чемпионов — это решение двух важных задач». Аналитик Артур Каратай считает, что после победы «Краснодара» над «Ренном» разговоры о главном тренере Мусаеве уйдут в сторону.
— После жеребьевки группового этапа сразу подумалось о том, что любое место, кроме последнего, будет для «Краснодара» успехом. Итоговый выход в Лигу Европы — безусловно, отчасти результат плохого состояния «Ренна», который за последние 12 матчей выиграл лишь раз. Но нас эти проблемы волновать не должны: своих хватало последние месяцы. В решающий момент «быки» уперлись и продемонстрировали то, без чего в Лиге чемпионов не выиграть. Характер и волю.
Вообще, для дебютанта турнира вопрос сохранения мотивации на два фронта — распространенная беда. В Химках можете чувствовать себя лениво, а выйти под гимн Лиги чемпионов дома... Тут сразу глаза горят и приятная нервная дрожь по телу. Вчера в первом тайме «Краснодар» и двигался хорошо, и мяч у команды ходил бодро. Явных голевых моментов практически не было, но это был футбол с позиции силы, в атаку. А все потому, что стартовый состав был практически оптимальным.
И еще один важный фактор: команда правильно распределила силы на все 90 минут. Не было тех разрывов между линиями, которые мы видели с той же «Севильей». Вильена выжигал, Газинский страховал. Когда «Краснодар» подсаживался физически, команда опускалась немного глубже. А в случае с заменой Вандерсона все просто: бразилец сыграл первый матч в старте больше чем за два месяца, и, если бы Мусаев передержал его, был бы риск рецидива. Ну и отдельно скажу про гол Берга. В 34 года вот так выиграть борьбу и позицию на рывке, сделать все в несколько касаний... Топ-уровень и показатель отношения шведа к футболу.
Разумеется, теперь уйдут в сторону разговоры о Мусаеве. Один матч с «Ренном» не снимает вопросов по чемпионату, но выход в евровесну после выхода в группу Лиги чемпионов — это решение двух важных задач, это нельзя не учитывать. Еще один плюс вчерашней победы — отсутствие необходимости убиваться в Лондоне через неделю. Учитывая график и матч с «Локо» в следующие выходные, наверняка Мусаев предоставит отдых целому ряду игроков основы.
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