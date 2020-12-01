Новая «Кубань» стремится в ФНЛ. Или нет?

«Насчет игры нового футбольного клуба есть повод и для радости, и для настороженности. С одной стороны, команда порой показывает достаточно зрелый футбол. С грамотными комбинациями, ведением игры и надежными оборонительными действиями. Но здесь главное слово — порой». Болельщик и журналист Евгений Мельченко делает прогнозы об игре ПФК «Кубань».

— Ни для кого уже не новость, что футбольная «Кубань» вернулась в профессиональный футбол.

Клуб получил приставку «ПФК», что означает «профессиональный футбольный клуб», и новую эмблему. И потерял часть болельщиков. В смутные времена для любого клуба — а у «Кубани» такие продолжаются — это нормальные явления. Часть фанатов осталась в любительской лиге, часть пришла на новую команду. Это их выбор. То есть ничего позорного в поступках тех и других нет. На стадион постепенно вернулись обычные болельщики, которых фанаты традиционно зовут кузьмичами.

В целом ситуация на стадионе стала отдаленно напоминать период конца 90-х — начала 2000-х годов. Естественно, с поправкой на нынешние социальные условия: распивать крепкие и не очень напитки на стадионе по-прежнему нельзя, да и в сквере у стадиона на полянке больше не найти отдыхающих на травке перебравших с напитками болельщиков. Но небольшие очереди у касс перед матчем навевают приятную «кубанскую» ностальгию.

Что на поле

Насчет игры нового (старой «Кубанью» называть его пока нельзя, так как придется отдавать долги) футбольного клуба есть повод и для радости, и для настороженности. С одной стороны, команда порой показывает достаточно зрелый футбол. С грамотными комбинациями, ведением игры и надежными оборонительными действиями. Но здесь главное слово — порой.

Другая сторона — очевидный недостаток опыта и откровенно провальные игры. Так, например, было в домашнем матче с «Кубань Холдингом», когда за пять минут пропустили два мяча и потерпели поражение в принципиальной встрече. Аналогичная ситуация случилась с Нальчиком дома: два мяча за четыре минуты, и мы получаем одно очко вместо трех. Часто лихорадит отдельные составляющие коллектива, но и с такими недостатками из ПФЛ выходить можно.

Кто на поле

Команда по возрасту сбалансированная. Есть ряд молодых парней, но и ветераны имеются: Александр Горбатюк, Евгений Овсиенко и Хасан Мамтов (в 36 лет — три мяча в девяти играх) картину не портят, а очень даже наоборот. Можно выделить крайне нестабильную линию нападения: Илья Грузнов забивает из таких положений, когда не забить просто нельзя. Но в моментах, когда требуется дриблинг или скорость, он бессилен. Спасают Алексей Шульгин и линия полузащиты, где временами отлично смотрятся Евгений Чабанов и Нури Абдоков, которому нужно бы поработать над дисциплиной. Горячий кавказский характер Нури стал причиной уже семи желтых карточек. То есть получает он их почти в каждом втором матче.