Новая «Кубань» стремится в ФНЛ. Или нет?

«Насчет игры нового футбольного клуба есть повод и для радости, и для настороженности. С одной стороны, команда порой показывает достаточно зрелый футбол. С грамотными комбинациями, ведением игры и надежными оборонительными действиями. Но здесь главное слово — порой». Болельщик и журналист Евгений Мельченко делает прогнозы об игре ПФК «Кубань».
— Ни для кого уже не новость, что футбольная «Кубань» вернулась в профессиональный футбол.
Клуб получил приставку «ПФК», что означает «профессиональный футбольный клуб», и новую эмблему. И потерял часть болельщиков. В смутные времена для любого клуба — а у «Кубани» такие продолжаются — это нормальные явления. Часть фанатов осталась в любительской лиге, часть пришла на новую команду. Это их выбор. То есть ничего позорного в поступках тех и других нет. На стадион постепенно вернулись обычные болельщики, которых фанаты традиционно зовут кузьмичами.
В целом ситуация на стадионе стала отдаленно напоминать период конца 90-х — начала 2000-х годов. Естественно, с поправкой на нынешние социальные условия: распивать крепкие и не очень напитки на стадионе по-прежнему нельзя, да и в сквере у стадиона на полянке больше не найти отдыхающих на травке перебравших с напитками болельщиков. Но небольшие очереди у касс перед матчем навевают приятную «кубанскую» ностальгию.
Что на поле
Насчет игры нового (старой «Кубанью» называть его пока нельзя, так как придется отдавать долги) футбольного клуба есть повод и для радости, и для настороженности. С одной стороны, команда порой показывает достаточно зрелый футбол. С грамотными комбинациями, ведением игры и надежными оборонительными действиями. Но здесь главное слово — порой.
Другая сторона — очевидный недостаток опыта и откровенно провальные игры. Так, например, было в домашнем матче с «Кубань Холдингом», когда за пять минут пропустили два мяча и потерпели поражение в принципиальной встрече. Аналогичная ситуация случилась с Нальчиком дома: два мяча за четыре минуты, и мы получаем одно очко вместо трех. Часто лихорадит отдельные составляющие коллектива, но и с такими недостатками из ПФЛ выходить можно.
Кто на поле
Команда по возрасту сбалансированная. Есть ряд молодых парней, но и ветераны имеются: Александр Горбатюк, Евгений Овсиенко и Хасан Мамтов (в 36 лет — три мяча в девяти играх) картину не портят, а очень даже наоборот. Можно выделить крайне нестабильную линию нападения: Илья Грузнов забивает из таких положений, когда не забить просто нельзя. Но в моментах, когда требуется дриблинг или скорость, он бессилен. Спасают Алексей Шульгин и линия полузащиты, где временами отлично смотрятся Евгений Чабанов и Нури Абдоков, которому нужно бы поработать над дисциплиной. Горячий кавказский характер Нури стал причиной уже семи желтых карточек. То есть получает он их почти в каждом втором матче.
Как бы то ни было, «Кубань» забивает достаточно, проигрывая по количеству забитых голов только ростовчанам. Опытный Дмитрий Каюмов часто смотрится лидером центра поля, но хотелось бы, чтобы он был таковым постоянно. Неплох Азамат Гурфов, пришедший в краснодарскую команду из «Армавира». Удачно на замены выходит Константин Костанди.
Выход в ФНЛ или не выход?
На первом месте в «Группе 1» (зона «Юг») идет коллектив «Кубань Холдинг» из станицы Павловской. Судя по его зрелой игре, пятилетнего возраста может быть вполне достаточно для попытки покорить вторую лигу и затем подняться на ступеньку выше. Примеры «Чайки», «Велеса» или «Акрона» говорят, что попытка не пытка. Нужно ли это «Холдингу», потянет ли этот шаг коллектив из Павловского района, пока непонятно. Узнаем позднее.
А нужно ли это ПФК «Кубань»? Вот вопрос интересный и витающий над трибунами стадиона с самого первого тура чемпионата, когда «Кубань» начала рвать соперников, как голодный лев. Первые четыре тура команда окончила с четырьмя победами и разницей мячей 14:2. Такой старт не мог не впечатлить.
Но уже к пятому туру «лев» наелся, и начались проблемы, первой из которых стал ростовский СКА Василия Басты Вакуленко (проиграли 3:2, пропустив на 90-й минуте). Затем — поражение от махачкалинского «Легиона Динамо» (0:2 без шансов). И разговоры уже пошли о том, что рановато нам в ФНЛ.
Далее обыграли третью команду «Краснодара». Ситуация более-менее выровнялась, и на счету краснодарцев уже 11 побед, 1 ничья и 3 поражения. На зимний перерыв «Кубань» ушла после 15 игр на втором месте, между «Кубань Холдингом» и новороссийским «Черноморцем», который, как и ростовский СКА, со счетов сбрасывать не стоит. Тем не менее высока вероятность того, что какая-то «Кубань» в ФНЛ в следующем году появится. Хорошо бы, если без приставки «Холдинг».
Битва за выход в ФНЛ продолжится уже в марте 2021 года. Тогда станет примерно понятно, кто на самом деле хочет повышения в классе, а кому следует подождать до лучших времен.
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
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