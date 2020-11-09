«Мусаев не нашел в себе мужества взять ответственность»

«Если Мусаев считает, что изучающие «Краснодар» болельщики и журналисты не имеют повода задаваться вопросами, видимо, он все же стал продуктом тех тепличных условий, в которых его вырастили». Аналитик Артур Каратай разбирает «вполне объективные причины» проблем ФК «Краснодар».

— После вчерашнего матча можно смело констатировать: этот чемпионат «Краснодар» уже спустил в унитаз. До второго места 12 очков, и с учетом регулярных кадровых проблем это натуральная пропасть. Третье место, напомню, не гарантирует теперь даже Лигу Европы, а барахтаться в Лиге конференций — сомнительная перспектива. Вот и можно условно очертить круг задач для клуба на остаток сезона.

Во-первых, нужно бороться с «Ренном» за третье место в группе Лиги чемпионов и попытаться выйти в евровесну. Тут и какие-то призовые, и евроочки для России. Во-вторых, на внутренней арене очевидный приоритет — борьба за Кубок России. Его выигрыш гарантирует попадание в группу Лиги Европы следующей осенью, да и сам по себе это весомый трофей. Но главная задача для руководителей «Краснодара» — определиться с тем, в каком направлении ведет команду Мурад Мусаев.

Мне вообще-то нравится политика «Краснодара» в адрес молодых тренеров. Но на той неделе Мусаев завалил матч-менеджмент и в Испании, и в Питере. Вчера с «Зенитом» все складывалось вполне удачно. Забили пенальти, Сафонов поймал ответный, «Зенит» стал нервничать, тем более там история с видео Дзюбы сыграла свою роль. Нужно было вцепиться зубами в этот результат и показать себя быками, как то гордое животное на эмблеме. Но на второй тайм вышли не быки, а телята. Сонные, ватные и податливые. Не было ни единой причины отдавать «Зениту» инициативу до такой степени, что все это стало напоминать второй тайм в Испании.