«Краснодар» выставил себя на посмешище»

«И тут очередное микки-маус-шоу устроил Кайо… за 20 лет пристального наблюдения за футболом я не припомню такого регулярного вредительства на ключевой для игры позиции. Если у Мусаева есть голова на плечах, это был последний матч бразильца в этой роли». Артур Каратай разбирает обидный проигрыш «Краснодара» «Севилье» в Лиге чемпионов.

— «Краснодар» вчера был близок к одной из главных побед в своей истории. Буквально остановился в одном Кайо от нее. Вообще, это должен был быть спокойный текст. Думал, зафиксирую уверенную победу «Севильи», напомню о проблемах «Краснодара» с составом и расскажу, как важно перед паузой достойно отыграть с «Зенитом». Но футбол тем и прекрасен, что он может устроить приключения на ровном месте.

Вчерашний первый тайм — симбиоз максимальной продуктивности, большой удачи и наличия ВАР. «Севилья» дома практически любого укатает во владении и давлении. У нее прекрасные фланги и футболисты, обладающие и мощью, и техникой. Зверское сочетание, чего уж. А «Краснодар» снова не постеснялся сыграть «вторым номером», отдав сопернику территорию. И это было оправданно, учитывая наличие в старте Сабуа и Шапи — игроков, больше заточенных играть в быстрые отрывы, нежели сложные комбинации.

А потом бац — и все эти расклады потухли. Сначала немецкий арбитр Брых отменил после ВАР пенальти в ворота «Краснодара», потом со штрафного в первой же контратаке фирменным ударом забил Шапи, и почти сразу после ВАР Брых назначил пенальти за фол против Берга. Мог немец в этом эпизоде дать и вторую желтую Кунде, но свое удаление «Севилья» в итоге нашла перед перерывом. Правда, счет к тому моменту был уже 1:2. Вести в счете и иметь тайм в большинстве — такой подарок нужно было забирать с волчьим оскалом и никого к добыче не подпускать.