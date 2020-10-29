«У соперника на скамейке чемпионы мира и лидеры сборных, а у тебя — воспитанники академии»

«Обескровленный «Краснодар» вчера в этом составе показал фактически свой максимум, но, для того чтобы рассчитывать на очки с «Челси», требовались максимальная реализация и большая удача. Не было ни того ни другого». Аналитик Артур Каратай об ощущениях от счета 0:4.

— Чуда не произошло. Обескровленный «Краснодар» вчера в этом составе показал фактически свой максимум, но, для того чтобы рассчитывать на очки с «Челси», требовались максимальная реализация и большая удача. Не было ни того ни другого. Итоговые ощущения от 0:4 — это ни в коем случае не стыд или злость. Скорее, смирение. Что поделать, если у соперника на скамейке чемпионы мира и лидеры своих сборных, а у тебя — воспитанники академии?

При этом план Мусаева был вполне понятен. При таком графике и кадровых проблемах команда не могла идти в активный прессинг весь матч. Поэтому первый тайм действовала в режиме сдерживания, фактически встречая атаки «Челси» только в районе центрального круга. Отсюда совершенно дикие цифры по владению до перерыва — 74:26 в пользу англичан. К сожалению, серьезный «привоз» совершил Сафонов, и плану не суждено было сбыться. Хотя отрезок с 46 по 70 минуту все же явно следует занести в актив «Краснодару». Равное владение, активный прессинг, четыре угловых и перекладина после удара Газинского. Справедливость второго пенальти вызывает сомнения, но вряд ли это сыграло определяющую роль в результате.

Удивительная вчера собралась публика на некоторых секторах стадиона. Было достаточно много болельщиков «Челси», которые либо скрывали клубные майки под куртками, либо носили их, но при этом не могли правильно назвать ни одну фамилию из команды. Ну кроме Лэмпарда. Я крайне редко пишу что-то на тему культуры боления на стадионе «Краснодара», но вчера это выглядело печально и местами даже стыдливо. В этом отношении стадионы Англии находятся не то что на другом уровне, а вообще в другом измерении.

У «Краснодара» тем временем впереди «Ахмат». А ведь на чемпионат сейчас нельзя забивать, иначе следующие еврокубки будут нескоро. Возвращение Ольссона и Берга — это, конечно, здорово, но как Мусаев будет решать проблемы в обороне, пока загадка. В Грозном не сыграют дисквалифицированные Мартынович и Смольников. А значит, нужно молиться на возвращение в строй Сорокина и выпускать справа в защите кого-то из левоногих (Рамиреса или Чернова) либо же опускать в эту зону условного Шапи (хотя тот тоже левша). Все другие варианты связаны с ребятами из академии.

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