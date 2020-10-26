«К медицинскому штабу «Краснодара» давно ряд вопросов»

«У «Краснодара» опять будут играть те, кто может дышать и бегать. Главная задача «быков» — сыграть так, чтобы им самим не было потом стыдно». Артур Каратай перед матчем с «Челси» высказывается о том, что огромное количество мышечных травм у «быков» указывает на системные ошибки или в тренировочном процессе, или в порядке лечения и восстановления футболистов.
— Пожалуй, пора начинать тренировки. Бегать по утрам, набирать форму. Если «Краснодар» продолжит терять по три-четыре игрока в неделю, у меня будет шанс сыграть с «Севильей». Ну или у кого-то из вас, друзья. Кабелла, Вандерсон, Классон, Ари, Берг, Марков, Ольссон, Камболов, Петров, Сорокин, Стоцкий — на матч со «Спартаком» Мусаев лишился 11 (!!!) футболистов основной обоймы. Это буквально целый состав. Мне тут подумалось, что самый напряженный график в Европе сейчас будет у «Краснодара-2». Ребятам предстоит играть в Лиге чемпионов, РПЛ и ФНЛ. Вот это уровень! Ну а если серьезно, то уже давно к медицинскому штабу «Краснодара» выстроился целый ряд вопросов. Такое огромное количество мышечных травм — это системные ошибки или в тренировочном процессе, или в порядке лечения и восстановления.
Против «Спартака» снова вышла экспериментальная группа атаки. Сочетание «Рамирес, Сперцян, Шапи, Ионов» в центре нападения настолько новое, что на нем к началу матча до сих пор висел ценник. Учитывая, что сейчас этим ребятам тянуть на себе весь цикл двух матчей в неделю, я не могу предъявлять претензии по части игры. Вообще, «Спартак» и без того должен был обыгрывать такой состав «Краснодара». Но ему зачем-то понадобилась активная помощь арбитров: Безбородова и Левникова. Сначала питерский дуэт засчитал гол Понсе, хотя перед этим форвард откровенно толкнул Чернова так, что тот улетел в сторону лицевой линии. А уже во втором тайме при счете 1:2 Кайо после стандарта забил ответный гол, однако Безбородов углядел мифический фол Мартыновича.
После матча лопнуло терпение у руководства «Краснодара». Генеральный директор клуба Владимир Хашиг сделал заявление, в котором высказал все, что он думает о судействе в субботней игре. Было указано как раз на эти две ошибки, повлиявшие на исход матча. Стоит отметить, что в аналогичной ситуации в начале сезона после двух грубых ошибок в матче «Спартака» был отстранен Казарцев. А Еськов так вообще завершил карьеру. Если РФС будет последователен в реакции, то и Безбородова с Левниковым ждет суровое наказание.
Впрочем, «Краснодару» особо не до этих разборок. Послезавтра сюда пожалует его величество «Челси». Если вы следите за АПЛ, то знаете, что сейчас далеко не самый гладкий период для аристократов. В Лондон прибыло много новичков, Лэмпарду нужно время, чтобы интегрировать их в свою игровую модель. А у «Краснодара» опять будут играть те, кто может дышать и бегать. В этой связи речь не о достижении хорошего результата. Главная задача «быков» — сыграть так, чтобы им самим не было потом стыдно. А если удастся кого-то из лазарета вернуть к среде, вообще замечательно.
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