«К медицинскому штабу «Краснодара» давно ряд вопросов»

«У «Краснодара» опять будут играть те, кто может дышать и бегать. Главная задача «быков» — сыграть так, чтобы им самим не было потом стыдно». Артур Каратай перед матчем с «Челси» высказывается о том, что огромное количество мышечных травм у «быков» указывает на системные ошибки или в тренировочном процессе, или в порядке лечения и восстановления футболистов.

— Пожалуй, пора начинать тренировки. Бегать по утрам, набирать форму. Если «Краснодар» продолжит терять по три-четыре игрока в неделю, у меня будет шанс сыграть с «Севильей». Ну или у кого-то из вас, друзья. Кабелла, Вандерсон, Классон, Ари, Берг, Марков, Ольссон, Камболов, Петров, Сорокин, Стоцкий — на матч со «Спартаком» Мусаев лишился 11 (!!!) футболистов основной обоймы. Это буквально целый состав. Мне тут подумалось, что самый напряженный график в Европе сейчас будет у «Краснодара-2». Ребятам предстоит играть в Лиге чемпионов, РПЛ и ФНЛ. Вот это уровень! Ну а если серьезно, то уже давно к медицинскому штабу «Краснодара» выстроился целый ряд вопросов. Такое огромное количество мышечных травм — это системные ошибки или в тренировочном процессе, или в порядке лечения и восстановления.

Против «Спартака» снова вышла экспериментальная группа атаки. Сочетание «Рамирес, Сперцян, Шапи, Ионов» в центре нападения настолько новое, что на нем к началу матча до сих пор висел ценник. Учитывая, что сейчас этим ребятам тянуть на себе весь цикл двух матчей в неделю, я не могу предъявлять претензии по части игры. Вообще, «Спартак» и без того должен был обыгрывать такой состав «Краснодара». Но ему зачем-то понадобилась активная помощь арбитров: Безбородова и Левникова. Сначала питерский дуэт засчитал гол Понсе, хотя перед этим форвард откровенно толкнул Чернова так, что тот улетел в сторону лицевой линии. А уже во втором тайме при счете 1:2 Кайо после стандарта забил ответный гол, однако Безбородов углядел мифический фол Мартыновича.