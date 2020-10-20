«Часто ваш банк и есть брокер». С чего технически начать инвестиции

«Возможно, вы будете удивлены, но очень часто ваш банк и есть брокер. То есть, чтобы начать покупать или продавать ценные бумаги, нужно обратиться в организацию, которой вы доверяете, — свой банк». Специалист в финансовых вопросах Левон Акопов рассматривает процесс покупки и продажи ценных бумаг на примере одного из крупнейших розничных банков. — Чтобы начать оплачивать покупки в магазинах банковской картой, необходимо сходить в банк и завести себе эту карту. Чтобы начинать покупать или продавать ценные бумаги, нужно сходить к брокеру и завести себе брокерский счет. Кто такие брокеры и где их искать? Возможно, вы будете удивлены, но очень часто ваш банк и есть брокер. То есть, чтобы начать покупать или продавать ценные бумаги, нужно обратиться в организацию, которой вы доверяете, — свой банк. Давайте рассмотрим этот процесс на примере одного из крупнейших розничных банков, карта которого, с очень высокой вероятностью, лежит в вашем кошельке. Это Сбербанк. Открытие брокерского счета Идем на сайт банка, а точнее в свой личный кабинет на этом сайте по адресу. Дальше — самый сложный момент. Если вы не знаете свои логин и пароль от личного кабинета, зарегистрируйтесь. Переходите по ссылке , вводите номер карты, получаете СМС для регистрации. Далее вас попросят придумать себе логин и пароль для личного кабинета. В качестве логина советуем использовать свою электронную почту, а в качестве пароля — случайный набор не связанных букв и цифр. После ввода этих данных вы, наконец, попадаете в свой личный кабинет. Не спешите тыкать во все ссылки и кнопки, которых там много. Нас интересует «Левое меню» и его пункт «Инвестиции». Нажимаем на это слово и открывается подменю. В нем нам нужен пункт «Брокерское обслуживание».

Жмем на зеленый плюсик и в центральной части страницы видим большую зеленую кнопку «Открыть брокерский счет».

Смело нажимаем эту кнопку и попадаем на страницу формирования договора на брокерское обслуживание. В самом низу страницы есть заманчивый пункт «Срочный рынок», на котором вы можете, но не будете ставить галочку. Оно вам пока не надо. Жмем кнопку «Продолжить». На следующей странице банк просит выбрать тариф и сразу предлагает тариф «Инвестиционный». Нам он подходит, поэтому снова просто жмем «Продолжить». Далее предлагается выбрать счета для вывода денежных средств. Немного поясним. Номер вашей банковской карты не является номером вашего расчетного счета в банке. К одной карте может быть привязано несколько счетов, в том числе валютные. Если вы не искушенный потребитель банковских услуг, счет у вас, скорее всего, будет один. Его и выбираем и вновь жмем кнопку «Продолжить». В следующем пункте банк просит нас давать ему «напрокат» наши ценные бумаги на ночь (овернайт). Мы спим, наши бумаги тоже. А могут приносить небольшой доход даже в это время. У овернайта сплошные плюсы, но… Если в момент, когда вы передали свои ценные бумаги в овернайт, компания банкротится, вернуть этот актив крайне проблематично. Сбербанк в этом отношении надежен как скала, поэтому соглашаемся на овернайт и идем далее, нажимая кнопку «Продолжить». Теперь мы в самом опасном пункте договора. Банк спрашивает, хотим ли мы брать у него взаймы деньги для приобретения ценных бумаг. Одно из главных правил работы с ценными бумагами — не покупать их на заемные средства! Поэтому банк благоразумно оставил поле для галочки пустым, как бы намекая, что оно нам не надо. И оно нам не надо! Жмем кнопку «Продолжить». Теперь нам сразу предлагают открыть ИИС — индивидуальный инвестиционный счет. Что это такое, расскажем позднее, пока делаем выбор «Не требуется открытие индивидуального инвестиционного счета» и жмем «Продолжить». Рассказываем банку о цели открытия брокерского счета. Непринципиальный пункт. Укажите, что вам больше подходит, и жмите «Продолжить». Начинается заполнение вашей личной анкеты. Тут все довольно просто — пишите как есть. Обязательно проверьте, правильные ли реквизиты паспорта имеются у банка. Если сменили паспорт, непременно укажите новые данные. И в финале ставим три галочки в подтверждение заключения договора (пока вы их не поставите, кнопка «Отправить заявление» будет серой, неактивной) и нажимаем кнопку «Отправить заявление». Вводим полученный в СМС код подтверждения, и все, вы справились! В течение 2 рабочих дней вам придет уведомление об открытии брокерского счета, и вы купите первую в вашей жизни ценную бумагу. Установка приложения Итак, банк подумал и решил, что вы достойны приносить ему прибыль от своих действий на фондовом рынке, и прислал вам СМС примерно следующего содержания: «Уважаемый Инвестор, пароль для входа в Сбербанк Инвестор/Quik: *********. Логин: код вашего брокерского договора. Скачать приложение можно по ссылке sberbank.ru/sms/investor ПАО Сбербанк». В этом месте начинается больше всего вопросов. В личном кабинете появился брокерский счет, но, кроме как пополнить его, нам больше ничего в личном кабинете не светит. Дело в том, что личный кабинет в банке не имеет функционала для совершения торговых операций на фондовом рынке. Для этого банк предлагает либо скачать приложение на смартфон, либо установить специальную программу на компьютер. Выберем более простой путь и будем работать через смартфон (да, у вас должен быть именно смартфон, обычный кнопочный телефон малопригоден). Хотя мы и получили ссылку на скачивание приложения в СМС от банка, лучше перестрахуемся и проделаем процедуру привычным способом. Идем в магазин приложений на вашем смартфоне и в поиске набираем «Сбербанк Инвестор». Скачиваем приложение и открываем его. Программа попросит указать номер брокерского счета, который мы берем из личного кабинета банка, и пароль — берем из СМС. Следующим шагом система запросит сменить временный пароль. Тут очень важно не начать путаться в паролях. На этом шаге вы зададите пароль именно приложению «Сбербанк Инвестор». Пароль в личный кабинет банка останется неизменным. После ввода нового пароля вы наконец-то попадаете в программу, где сможете начать покупать и продавать ценные бумаги. Пополнение брокерского счета Для пополнения брокерского счета придется снова пойти в личный кабинет. После авторизации в личном кабинете смотрим на левое меню, там ищем пункт «Инвестиции», разворачиваем его, видим пункт «Брокерское обслуживание», разворачиваем его и видим номер своего брокерского счета. Нажимаем на него. В центральном окне сайта находим кнопку.

Покупка первой ценной бумаги Так как наша задача — понять механизм покупки и продажи ценных бумаг, начнем опыт с очень недорогой облигации, чтобы в случае неверных действий не потерять много средств. Ставить опыты будем на облигации правительства Белгородской области (RU000A0JUQB7) номинальной стоимостью 50 руб. Авторизуемся в приложении «Сбербанк Инвестор» и нажимаем на иконку «Рынок» в нижнем меню. Приложение найдет нам этот инструмент и отобразит его в виде «БелгОб2014». Нажимаем на это название и переходим на страницу с детализацией показателей бумаги. На досуге изучим все показатели бумаги, сейчас нас интересует кнопка «Купить». Нажимаем на нее. В поле «Лотов» указываем, сколько бумаг нам нужно. В примере покупаем 2 шт. Сразу обращаем внимание на то, что брокер удержит комиссию за эту операцию. В примере — 0,38 руб. Мы готовы к таким расходам, поэтому жмем «Купить». Брокер отчитывается, что наше поручение успешно отправлено, и предлагает пойти посмотреть, как эта операция отразится на нашем брокерском счете. Итак, первая покупка благополучно отразилась на брокерском счете. Помним, что наша цель — разобраться, как работает инструмент, поэтому проводим следующую операцию — это продажа ценной бумаги. На вкладке «Мои счета» жмем на «Облигации» и разворачиваем их до тех пор, пока не увидим название купленной нами облигации. Нажимаем на ее название и снова попадаем в детализацию бумаги. Теперь уже нажимаем «Продать». В самом верху по умолчанию выбрано значение «Лимитная заявка». Сейчас нам это не подходит, поэтому выбираем значение «Рыночная цена». Заполняем поле «Лотов», в котором указываем, сколько бумаг хотим продать. В примере продаем 1 облигацию. В окне подтверждения сделки проверяем, все ли правильно. Отмечаем, какую комиссию возьмет себе брокер за операцию продажи, и подтверждаем продажу. Здесь мы не рассматривали ни параметры покупаемых ценных бумаг, ни способы их выбора. Мы пытались на понятных примерах показать, что нет ничего сложного в самих инструментах для покупки и продажи ценных бумаг. Когда вы освоитесь в приложении, станет насущным вопрос — что покупать. Среди наших продуктов есть очень недорогой продукт — Инвестиционные идеи «Облигации Россия». Здесь вы сможете ознакомиться с подобранными нашими опытными трейдерами наборами облигаций, диверсифицированными по риску и доходности. Очень рекомендуем для начинающих инвесторов.