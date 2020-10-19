«Завтра "Краснодару" играть дебютный матч Лиги чемпионов во Франции, и Мусаев дал понять, что приоритет — именно игра с «Ренном». Аналитик Артур Каратай о расчетах главного тренера «быков», встрече с «Рубином» и о том, что все мысли сейчас — о «Ренне».
— Состав «Краснодара» на игру с «Рубином» вызвал много разных эмоций. Даже нецензурное удивление в голову пришло. Первые игры после паузы на сборные и так всегда рулетка. А с нынешним графиком и подавно. Завтра «Краснодару» играть дебютный матч Лиги чемпионов во Франции, и Мусаев дал понять, что приоритет — именно игра с «Ренном». Поэтому в субботу в старте вышли Ионов, Чернов и Марков. Поэтому Смольников был в атакующей тройке. И, как показала игра, эксперименты Мусаева себя оправдали.
Вообще, когда мы следили за трансферной компанией «быков», многие болельщики и эксперты ерничали над тем, кого подписывает «Краснодар». Мол, футболисты уровня Чернова и Маркова — это не усиление под Лигу чемпионов. Слушайте, друзья мои, а про лимит на легионеров вы не забыли? Задавайте подобные вопросы тем, кто принимал текущие ограничения. Пока лимит будет жив-здоров, иных видов усилений нам не видать. При этом «Краснодару», как я не раз отмечал, нужна была в первую очередь широкая обойма в таком напряженном графике. И клуб расширил ее так, как смог.
И, кстати, эти трансферы уже дают плоды. Обратите внимание на динамику движения «Краснодара» во втором тайме субботнего матча. Обычно команда подсаживается физически и не способна на активный отбор и прессинг в концовках. Но тут у Мусаева со скамейки вышли Классон, Рамирес, Шапи, Уткин и Берг — и это отразилось на качестве работы на чужой половине поля, особенно без мяча. Тот же Шапи здорово помогал Петрову против Хвичи, и в итоге грузинский джокер казанцев ничего не показал. Позднее Кварацхелия был заменен из-за травмы, впрочем, как и Классон, который показывал на проблемы с паховыми мышцами. Судя по всему, на шведа Мусаев не сможет рассчитывать в ближайших матчах.
Уже после игры произошло еще одно важное событие. Речь о возможной переигровке матча «Краснодар» — «Рубин» из-за потенциальной технической ошибки Вилкова. Перед просмотром на ВАР эпизода с пенальти мяч вроде как был введен в игру после фола, и, если Вилков одобрил это, было грубое нарушение регламента, но на повторе нет четкого понимания того, разрешил ли судья ввод мяча. Наверняка сам Вилков на заседании комиссии будет утверждать, что либо не видел ввода мяча в игру, либо не давал на него добро. Но «Рубин» уже подал официальный протест против этого и будет требовать переигровки всего матча. С футбольной точки зрения это не красит казанцев, ведь этот нюанс никак не повлиял на результат, подобный протест — попытка утопающего ухватиться за чужую соломинку.
Ну да ладно, об этом будем думать потом. Сейчас все мысли — о «Ренне». Французы после резвого старта в чемпионате утратили лидерство. Сказались и трансферные изменения. В «Челси» был продан вратарь Менди, а в «Лидс» — правый атакующий хавбек Рафинья. На место последнего из «Андерлехта» купили талантливого Доку, а еще «Ренн» взял в аренду из «Ювентуса» защитника Ругани. Французы техничны и сбалансированны во всех линиях. Но «Краснодар» не для того вышел в Лигу чемпионов, чтобы бояться. Этот групповой этап — не про задачи. Это праздник и колоссальный опыт для клуба. Наслаждайтесь каждой минутой, быки!
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