«Завтра "Краснодару" играть дебютный матч Лиги чемпионов во Франции, и Мусаев дал понять, что приоритет — именно игра с «Ренном». Аналитик Артур Каратай о расчетах главного тренера «быков», встрече с «Рубином» и о том, что все мысли сейчас — о «Ренне».

— Состав «Краснодара» на игру с «Рубином» вызвал много разных эмоций. Даже нецензурное удивление в голову пришло. Первые игры после паузы на сборные и так всегда рулетка. А с нынешним графиком и подавно. Завтра «Краснодару» играть дебютный матч Лиги чемпионов во Франции, и Мусаев дал понять, что приоритет — именно игра с «Ренном». Поэтому в субботу в старте вышли Ионов, Чернов и Марков. Поэтому Смольников был в атакующей тройке. И, как показала игра, эксперименты Мусаева себя оправдали.

Вообще, когда мы следили за трансферной компанией «быков», многие болельщики и эксперты ерничали над тем, кого подписывает «Краснодар». Мол, футболисты уровня Чернова и Маркова — это не усиление под Лигу чемпионов. Слушайте, друзья мои, а про лимит на легионеров вы не забыли? Задавайте подобные вопросы тем, кто принимал текущие ограничения. Пока лимит будет жив-здоров, иных видов усилений нам не видать. При этом «Краснодару», как я не раз отмечал, нужна была в первую очередь широкая обойма в таком напряженном графике. И клуб расширил ее так, как смог.

И, кстати, эти трансферы уже дают плоды. Обратите внимание на динамику движения «Краснодара» во втором тайме субботнего матча. Обычно команда подсаживается физически и не способна на активный отбор и прессинг в концовках. Но тут у Мусаева со скамейки вышли Классон, Рамирес, Шапи, Уткин и Берг — и это отразилось на качестве работы на чужой половине поля, особенно без мяча. Тот же Шапи здорово помогал Петрову против Хвичи, и в итоге грузинский джокер казанцев ничего не показал. Позднее Кварацхелия был заменен из-за травмы, впрочем, как и Классон, который показывал на проблемы с паховыми мышцами. Судя по всему, на шведа Мусаев не сможет рассчитывать в ближайших матчах.