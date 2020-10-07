«Так ли все просто?»

«С начала 2020 года зарегистрирован рекордный приток частных инвесторов на фондовый рынок. Счета открыли более 2,9 млн человек. Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам сентября 2020 года достигло 6,8 млн человек. Как же ориентируется во всем многообразии торговых инструментов такая серьезная масса населения?» Специалист в финансовых вопросах Левон Акопов задается вопросом, бывает ли постоянный рост купленных активов, на который надеется большинство.

— Ранее вы могли наглядно убедиться, что при наличии определенных знаний и опыта на внутридневных сделках можно получать вполне достойный доход. Сегодня поговорим о том, настолько ли это просто, как кажется на первый взгляд.

Уменьшение ставок по банковским вкладам и депозитам, а также непонятные и непредсказуемые реформы в ПФ РФ подтолкнули россиян искать альтернативные способы сохранения и приумножения своих сбережений.

С начала 2020 года зарегистрирован рекордный приток частных инвесторов на фондовый рынок. Счета открыли более 2,9 млн человек. Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам сентября 2020 года достигло 6,8 млн человек.

Как же ориентируется во всем многообразии торговых инструментов такая серьезная масса населения? К сожалению, большинство инвестирует на основе слухов, хайпа и советов брокеров в надежде на постоянный рост купленных активов.

А бывает ли он — постоянный рост?

Вот вам два примера с американского фондового рынка.

Citigroup Inc (C) — один из крупнейших международных финансовых конгломератов, акции которого в 2006 году стоили 550$, на текущий момент торгуется на уровне 40$ за акцию. American International Group (AIG) — международная страховая и финансовая корпорация, действующая более чем в 80 странах мира, в 2006 году стоимость акции превышала 1000$. Сегодня она не выше 30$.

Обе компании вместо объявления процедуры банкротства провели дополнительный выпуск акций, что вызвало размытие капитала и, как следствие, убытки инвесторов.

На российском рынке такое стремительное падение котировок пережили акции ПАО «Газпром». На пике стоимости в 2008 году акции достигли отметки 367 руб. штука, а в октябре 2020 года уже стоят 170 руб.

В ходе IPO в мае 2007 года многочисленные частные инвесторы покупали акции ВТБ по 13,6 коп. за единицу. Но уже в августе того же года их цена упала и за все прошедшие годы не поднималась до изначальной (стоимость на 05.10.2020 — 3,4 коп.).

Ажиотаж с акциями ВТБ — ярчайший пример хайпа на самом высоком уровне. После удачных размещений госкомпаний «Роснефть» и «Сбербанк» в 2006—2007 гг. президент потребовал от банков активнее привлекать население к торговле на фондовом рынке. ВТБ последовал этой установке, и в стране началась рекламная кампания, разогревающая аппетиты инвесторов. Даже аналитиками это было воспринято с большим энтузиазмом. Спрос на IPO среди населения и инвесторов был огромным.

Имеются примеры и более печального расклада — банкротство компании (стоит вспомнить нашумевшее дело Enron Corporation, именем которой назвали деятельность по систематическому сокрытию убытков путем модификации отчетности).

Банкротились и известнейшие авиакомпании: Pan American World Airways, «Трансаэро», — и даже муниципалитет — Детройт!

От риска банкротства не спасает и сверхбольшая капитализация компании. Пример тому — банкротство финансового конгломерата Lehman Brothers Holdings Inc. (капитализация — 700 млрд $), одновременно ставшее одной из отправных точек кризиса 2008—2009 гг.

Для грамотного подбора активов своего портфеля финансовых инструментов необходимо в первую очередь определиться с целью, сроками и рисками инвестирования:

краткосрочные вложения (от 6 месяцев) небольших сумм при низком уровне риска — это облигации;

для получения дохода — долгосрочные вложения (от 3 лет) в компании, которые большую часть прибыли расходуют на выплату дивидендов, например AT&T Inc (T), МТС (MTSS);

для роста капитала — краткосрочные спекуляции в ростовые компании, которые большую часть прибыли расходуют на развитие, например Amazon (AMZN), «Яндекс» (YNDX).

Другая проблема, как из 7500 акций США и порядка 50 наиболее ликвидных российских акций сделать выбор в пользу конкретных инструментов.

Прежде всего нужен анализ базовых мультипликаторов: Р/Е, Р/В, PEG, Debt/Eq, ROE, Р/Е Ratio.

На примере мультипликатора Р/Е (соотношение цены компании к прибыли, так называемая окупаемость) приведем краткий анализ. Этот параметр помогает в сравнительной оценке инвестиционной привлекательности. Оценивать его нужно относительно страны и отрасли — сравнивать значение со средним показателем индустрии.

Например, значение мультипликатора Р/Е для акции компании «МТС» — 11,83, а для акции Amazon — 120,12. Это означает, что Amazon растет значительно быстрее и стоит дороже.

Также необходимо отследить динамику роста прибыли в течение 12 месяцев, которую показывает форвардный мультипликатор Р/Е. При оценке этого показателя важно учитывать динамику роста прибыли в разрезе норм доходности в отрасли и ставку ЦБ.

Далее внимательно изучаем:

прогнозы аналитиков (лучше не менее 3);

байбэк (выкуп эмитентом собственных акций);

историю эмиссий (например, Россети часто проводят дополнительную эмиссию акций);

действия инсайдеров (например, акции Microsoft «удачно» продает или покупает Билл Гейтс);

график (хорошо использовать различные индикаторы, например скользящую среднюю) за более длительный период (как акция вела себя в кризис, с чем коррелирует бумага);

новости за полгода (через скринер);

официальный сайт самой компании, особенно раздел «отчетность» (в разделе «инвесторам» часто публикуют презентации, аудио, видео, особенно с ответами на вопросы);

конкурентные преимущества на сравнении в секторе (например, ГМК «Норникель» производит примерно 15% никеля, 45% палладия, 15% платины в мире);

отчеты конкурентов из отрасли;

наличие и динамику акций в портфелях хедж-фондов и других институционалов;

динамику дивидендных выплат (за 5 лет), дивидендную отсечку и историю закрытия дивидендного гэпа.

Кроме сложного анализа и выбора акции конкретной компании, нельзя забывать и об анализе цикла экономики: это страна, сектор с учетом фазы экономического цикла. Например, в кризис выбираются так называемые защитные акции (коммунальные услуги, здравоохранение, телеком), а во время подъема экономики — автомобилестроение, недвижимость и т. п.

Ну и, конечно, анализируем и стараемся хеджировать неизбежные риски:

риск дефолта компании (снижение риска достигается увеличением количества активов в портфеле);

рыночные риски: политические, внешние конфликты, законодательные изменения (снижение риска путем подбора активов с отрицательной корреляцией; диверсификация стран, секторов, валют, увеличение срока инвестирования).

Начинающему инвестору разобраться и учесть все вышеперечисленные нюансы практически невозможно, поэтому ему кажется, что игра на фондовой бирже сродни рулетке. Однако, как показывает мой личный опыт и опыт моих коллег, это далеко не так. Для достижения хороших результатов необходимо потратить время и погрузиться в материал. Опыт придет сам собой.

Если у вас нет терпения или недостаточно свободного времени для освоения всех тонкостей выбора инструментов и, самое важное, определения времени для заключения сделок, крайне и настойчиво рекомендую обращаться к опытным специалистам. На нашем сайте мы аккумулируем знания таких специалистов и приглашаем вас воспользоваться их услугами для повышения вашего финансового благосостояния.

Удачных вам инвестиций!