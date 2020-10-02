«Краснодар» — объективно самая слабая команда в группе»

«Даже выход в евровесну с 3-го места будет невероятным успехом. Но бояться тут никого не надо. Не для того «Краснодар» вышел в Лигу чемпионов, чтобы дрожать от страха». Артур Каратай, несмотря на объективность, ищет и находит поводы для радости за «быков» и их болельщиков.

— Ну как же все-таки круто было видеть шарик с «Краснодаром» на жеребьевке Лиги чемпионов! Как отжеребились первые две корзины, настало время думать над раскладами. Хотелось или такой вариант, чтобы были шансы по игре, или самые популярные топ-клубы, чтобы прочувствовать статус турнира. Когда попались «Севилья» и «Челси», первая мысль была — хороший вариант по стилистике, обе команды явно атакующие. Я вообще был согласен на что угодно, кроме группы с «Баварией» и Атлетико». Как-то не хотелось смотреть на Кайо под прессингом Мюллера и Левандовского. Но вот из четвертой корзины достался самый паршивый вариант — «Ренн». Но давайте обо всех понемногу.

«Севилья». Сразу скажу, что это не та команда, которую еще недавно обыгрывал «Краснодар». Хулен Лопетеги смастерил натурального удава, который своим тотальным владением и организованностью придушит любого. Недавно, например, в Суперкубке УЕФА испанцы на равных играли с «Баварией», а это сейчас фактически эталонная машина. «Севилья» технична и прекрасно готова физически. А такие игроки, как Окампос и де Йонг, добавляют команде клыков. Этим летом клуб вернул из «Барселоны» умного Ракитича, а потому сейчас команда станет еще более вариативна. С моей точки зрения, именно «Севилья» — главный фаворит группы.

«Челси». Вас удивляет, почему я ставлю англичан ниже испанцев? Тут все просто. В Лондоне случилась очередная перестройка. «Челси» этим летом потратил кучу денег на новичков, и Лэмпарду нужно время, чтобы встроить их в свою модель. Пока что команда выезжает в основном на индивидуальном мастерстве игроков. Но оно на таком уровне, что перебивает большинство соперников. Да и травм пока хватает. Как восстановятся Зиеш, Ван Гинкел, Пулишич, как наберут форму Жоржиньо и Ковачич, соперникам будет несладко. Слабое место «Челси» — оборона. Тиаго Силва уже в возрасте, Кристинсен нестабилен, а с Алонсо у Лэмпарда случился конфликт.

«Ренн». Эта команда лидирует в чемпионате Франции, на всякий случай. Жюль Стефан работает с «Ренном» почти два года, хотя в системе клуба он с 2012-го. Его команда умеет контролировать мяч, но при необходимости может сыграть и «вторым номером». «Ренн» силен физически, его игроки атлетичны и уже обросли уверенностью в себе. В центре поля у команды прекрасное сочетание из опытного Н'Зонзи и вундеркинда Камавинги — за этим 17-летним парнем охотится «Реал». А в прошлом сезоне «Ренн» выиграл Кубок Франции, победив в финале ПСЖ.