«Стакан наполовину полон?»

Ценовой канал — это ограниченный торговый диапазон, в пределах которого движется цена. Его также называют коридором на графике динамики цены, соединенные линии минимумов и максимумов которой образуют поддержку и сопротивление.

— Если вы флегматик, у вас есть свободные средства и вы готовы к наблюдению за тем, как «горит ваша хата» (просаживаются акции), то можете пощекотать себе нервы пробами торговли ценными бумагами в растущем ценовом канале.

«Изучаю стакан (биржевой), смотрю за изменением спроса и предложения. Слежу за крупными заявками (для «РусГидро» — от 10 тыс. акций). Фиксирую изменения индекса Мосбиржи. Наблюдаю за лидерами роста и падения, объемами по бумагам». Специалист в финансовых вопросах Левон Акопов предлагает не откладывать в долгий ящик и начинать зарабатывать на бирже.

Мало кто имеет желание ставить опыты на собственных средствах. Что ж, давайте поставим такой эксперимент на моих деньгах.

Итак, вводные данные.

Дата эксперимента: 21 сентября 2020 года.

Сумма кровных для опыта: 371 600 руб.

Прежде всего необходимо изучить новостной фон и мультипликаторы. Проще говоря, оцениваем прибыль или выручку компании к ее капитализации.

Если Иван Петрович владеет «Ладой Грантой» стоимостью (капитализацией) 200 тыс. руб. и зарабатывает на ней извозом 3 тыс. руб. в день, то его мультипликатор P/S (отношение капитализации к выручке) — 200 тыс. руб. / 3 тыс. руб. = 66.6. При этом его расходы составляют 1 тыс. руб. в день. Тогда его мультипликатор P/E (соотношение капитализации к прибыли) составит 200 тыс. руб. / 2 тыс. руб. = 100.

Применяя метод Ивана Петровича, выбираю акции «РусГидро» (HYDR).

Почему?

Фундаментальный фактор:

Текущее значение мультипликаторов P/E — 5,1, P/S — 0,84.

Среднее за последние 10 лет — P/E — 5,3, P/S — 1,39.

Оба мультипликатора находятся в диапазонах ниже средних, что снижает риски быстрых и прямых убытков в данной бумаге.

Объявление об отсутствии планов по докапитализации «РусГидро» — позитивный сигнал для инвесторов, так как ранее за счет допэмиссии размывались доли акционеров. Если говорить проще, компания не будет включать печатный станок акций, в результате деятельности которого заработанная вами акция не станет дешевле.

В Хабаровском крае введена в эксплуатацию Совгаванская ТЭЦ, последний из четырех приоритетных проектов строительства тепловой генерации на Дальнем Востоке, реализованный в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Ранее «РусГидро» были введены в эксплуатацию вторая очередь Благовещенской ТЭЦ, первая очередь Якутской ГРЭС-2 и Сахалинская ГРЭС-2. Новая ТЭЦ электрической мощностью 126 МВт построена на смену изношенной Майской ГРЭС. В год ТЭЦ в Советской Гавани будет вырабатывать 630 млн кВт/ч, что в три раза превышает выработку Майской ГРЭС.

В общем, ребята серьезно поработали над средствами зарабатывания денег, и это дает нам уверенность в том, что прибыль будет!

На встрече с инвесторами и аналитиками первый заместитель генерального директора, член правления ПАО «РусГидро» Андрей Казаченков подчеркнул, что компания нацелена на увеличение дивидендных выплат (!) акционерам, их объем в ближайшие годы вырастет, в том числе за счет уменьшения списаний. Эта информация показывает, что, даже если в результате истерик на рынке курс бумаги просядет, мы доберем доходность за счет дивидендов.

Группа «РусГидро» сфокусирована на внутреннем рынке, ориентирована на дальнейшее улучшение финансового профиля, в том числе на Дальнем Востоке, реализацию проектов с гарантированной окупаемостью. Нацеленность на внутренний рынок страхует нас от любых внешнеполитических обстоятельств.

Ориентировочно, 10 октября 2020 года по акции состоится отсечка (этот день называется «дата закрытия реестра», «дата отсечения» или «дата отсечки». Чтобы получить дивиденды за год, нужно обязательно быть акционером в этот день). Если наш опыт окажется провальным, поживимся за счет дивидендов. Благо ждать недолго.

Сложив (не перемешивая) свое мнение с размышлениями еще трех аналитиков и разложив его по графику цены бумаги, определяю границы канала: поддержка 0,7 и сопротивление 0,78—0,8.

Утром, несмотря на хорошую погоду за окном, начал ухудшаться внешний фон (фьючерс на американский индекс S&P 500 с -0,2 до -2,5 вечером).

Изучаю стакан (биржевой стакан — это динамическая визуализация информации о поданных продавцами и покупателями ближайших к текущей цене лимитных заявок в текущий момент. Он позволяет видеть, как формируется цена в режиме реального времени. Анализ биржевого стакана дает возможность оценки уровней спроса и предложения в конкретный момент торгов по интересующему инструменту), смотрю за изменением спроса и предложения.

Слежу за крупными заявками (для «РусГидро» — от 10 тыс. акций).

Фиксирую изменения индекса Мосбиржи (IMOEX — российский рынок акций).

Наблюдаю за лидерами роста и падения, объемами по бумагам.