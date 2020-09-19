«Бронируйте места в барах: на стадион никого не пустят»

«Краснодар» не играл с конца августа, соскучился по футболу и тут попал на разобранные «Химки», которые в обороне играть не могут и не хотят». Аналитик Артур Каратай о разгромном счете в матче с «Химками».

— Вот хоть убейте, ну не знаю я, как оценивать такие матчи. Счета вроде 7:2 — это всегда отчасти ситуативно. Одна команда на кураже, другая — в раздрае. Только «Бавария» может на поток так пинка соперникам отвешивать. «Краснодар» не играл с конца августа, соскучился по футболу и тут попал на разобранные «Химки», которые в обороне играть не могут и не хотят. Самое паршивое, что можно сделать в такой ситуации, — это спроецировать разгром «Химок» на ближайший вторник. Чего в действительности стоят эти рекордные 7 голов на фоне шанса попасть в Лигу чемпионов? Ничего. Поэтому покуражились и забыли.

Если говорить о составе, вчера мы увидели как раз то стартовое сочетание, которое сейчас выглядит оптимальным. Газинский и Ари по состоянию здоровья остались вне заявки, причем бразильца мы точно не увидим и с греками во вторник. Вильена и Ольссон в центре очень часто при позиционных атаках поднимались высоко, фактически к Кабелле. В результате «Химки» частенько выбегали в контратаки 3 в 3 или даже 4 в 3. Подозреваю что тренерский штаб «Краснодара» отчасти был не против такой беспечности, понимая большую разницу в классе. Даже при счете 2:2 не было особенных сомнений в том, что у «быков» будет масса моментов.