«Бронируйте места в барах: на стадион никого не пустят»

«Краснодар» не играл с конца августа, соскучился по футболу и тут попал на разобранные «Химки», которые в обороне играть не могут и не хотят». Аналитик Артур Каратай о разгромном счете в матче с «Химками».
— Вот хоть убейте, ну не знаю я, как оценивать такие матчи. Счета вроде 7:2 — это всегда отчасти ситуативно. Одна команда на кураже, другая — в раздрае. Только «Бавария» может на поток так пинка соперникам отвешивать. «Краснодар» не играл с конца августа, соскучился по футболу и тут попал на разобранные «Химки», которые в обороне играть не могут и не хотят. Самое паршивое, что можно сделать в такой ситуации, — это спроецировать разгром «Химок» на ближайший вторник. Чего в действительности стоят эти рекордные 7 голов на фоне шанса попасть в Лигу чемпионов? Ничего. Поэтому покуражились и забыли.
Если говорить о составе, вчера мы увидели как раз то стартовое сочетание, которое сейчас выглядит оптимальным. Газинский и Ари по состоянию здоровья остались вне заявки, причем бразильца мы точно не увидим и с греками во вторник. Вильена и Ольссон в центре очень часто при позиционных атаках поднимались высоко, фактически к Кабелле. В результате «Химки» частенько выбегали в контратаки 3 в 3 или даже 4 в 3. Подозреваю что тренерский штаб «Краснодара» отчасти был не против такой беспечности, понимая большую разницу в классе. Даже при счете 2:2 не было особенных сомнений в том, что у «быков» будет масса моментов.
Я уверен, что с ПАОК и Ольссон, и Вильена будут играть гораздо ближе к своим воротам. Впрочем, и это не гарантирует надежности, ведь вчера снова лажал Кайо. В первом тайме он допустил несколько крайне опасных обрезок и потерь, в результате чего сразу шли контратаки. Греки именно такими выходами и питаются в любое время суток. Но с этой проблемой никак не справиться, раз уж в «Краснодаре» решили отдать Спайича в аренду и продолжить эксперимент с Кайо в центре обороны, мы каждый матч будем играть в рулетку. Делайте ваши ставки и крутите барабан.
Теперь о более веселом. Вчера состоялся очередной дебют воспитанника академии «Краснодара» в главной команде. Более удобного момента и не придумать для такого — теперь дошла очередь до Сперцяна, который во второй команде нынче в числе главных звезд. Ну и, наконец, забил Шапи, очень нервничающий на поле в последнее время. Возможно, этот гол снимет с него лишнее напряжение. Хотя до вторника оно в любом случае будет витать в районе стадиона. Как ни парадоксально, атакующему «Краснодару» нужно постараться в первую очередь не пропустить. Поедут в Грецию с 1:1 или 0:1 — и наверняка песенка спета. А вы бронируйте места в барах, ведь на стадион во вторник никого не пустят. Так решили в УЕФА.
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