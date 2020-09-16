«Наконец-то у Мусаева выздоровели и готовы играть все лидеры»

«Португалец Абель Феррейра выстроил команду, которая совсем не стыдится отдавать территорию и встречать в районе центрального круга. Вчера против «Бенфики» у греков до перерыва было в районе 30% владения. Я не случайно делаю на этом акцент: «Бенфика» и «Краснодар» играют по схожей схеме». Аналитик Артур Каратай берется остудить пыл в соцсетях «по части шапкозакидательства в адрес греков».
— Некоторые горячие головы вчера поспешили порадоваться тому, что «Краснодару» попался ПАОК, а не «Бенфика». Разве что салюта праздничного не хватало в соцсетях. Но, если вы вдруг не смотрели вчерашний матч, я попытаюсь остудить ваш пыл по части шапкозакидательства в адрес греков. Да, «Бенфика» однозначно выше классом. Да, через неделю она предстала бы в лучшем тонусе. И это был бы соперник, с которым пришлось бы терпеть и немало обороняться. Но тут вот какое дело: «Краснодар» очень охотно принимает громкие вызовы. У команды за плечами победы над «Севильей», «Порту», дортмундской «Боруссией», а еще «быки» в двухраундовых матчах проходили «Байер» и «Реал Сосьедад». В общем, атакующей мощью «Краснодар» не напугать.
Но будет ПАОК. Команда с двумя линиями обороны, быстрыми флангами и прагматичная до скрежета в зубах. Вспоминаете прошлогодний «Олимпиакос»? Не надо. Кроме принадлежности к Греции, общего там мало. «Олимпиакос» очень комфортно чувствует себя в контроле, часто использует высокий прессинг. ПАОК — другая история. Португалец Абель Феррейра выстроил команду, которая совсем не стыдится отдавать территорию и встречать в районе центрального круга. Вчера против «Бенфики» у греков до перерыва было в районе 30% владения. Я не случайно делаю на этом акцент: «Бенфика» и «Краснодар» играют по схожей схеме.
ПАОК терпел и отбивался до тех пор, пока «Бенфика» не подсела физически. Например, номинально крайние форварды Пелкас и Тзолис большую часть первого тайма играли роль дополнительных крайних защитников, пытаясь сдерживать подключения Гримальдо и Алмейды. ПАОК играет с тремя центральными защитниками, но при обороне команда имеет пять защитников в линию и тот самый вариант с крайними форвардами, садящимися глубоко назад. Когда «Бенфика» подсела физически, ПАОК мгновенно активизировался и принялся играть забросами на фланги.
К слову, Феррейра вчера поменял всю атакующую тройку, что и позволило дожать «Бенфику». Линия защиты и полузащиты у греков не давали повода к переменам. Кстати, от «Бенфики» и «Бешикташа» греки пропустили, лишь имея комфортное преимущество в счете. А в чемпионате ПАОК не пропускает пять последних туров, и в числе этих матчей, например, выездная победа над «Олимпиакосом». Но в конечном счете ПАОК все же не так страшен, я бы оценил расклады для «Краснодара» как 50/50.
Основная доля оптимизма связана с текущим составом «Краснодара». Наконец-то у Мусаева выздоровели и готовы играть все лидеры. Учитывая схему греков, я бы поставил на то, что мы увидим в старте и Классона, и Кабеллу, который наверняка займет место под нападающим. Но кто будет этим форвардом? Берг в хорошем тонусе, зато Ари — более логичный вариант с такой насыщенной обороной. И еще не могу не отметить жесткий стиль игра ПАОКа: команда достаточно фолит, часто под карточки. Так что я бы поставил на пару Ольссон — Вильена в центре поля: Газинский в его текущей форме не впечатляет в единоборствах.
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