«Наконец-то у Мусаева выздоровели и готовы играть все лидеры»

«Португалец Абель Феррейра выстроил команду, которая совсем не стыдится отдавать территорию и встречать в районе центрального круга. Вчера против «Бенфики» у греков до перерыва было в районе 30% владения. Я не случайно делаю на этом акцент: «Бенфика» и «Краснодар» играют по схожей схеме». Аналитик Артур Каратай берется остудить пыл в соцсетях «по части шапкозакидательства в адрес греков».

— Некоторые горячие головы вчера поспешили порадоваться тому, что «Краснодару» попался ПАОК, а не «Бенфика». Разве что салюта праздничного не хватало в соцсетях. Но, если вы вдруг не смотрели вчерашний матч, я попытаюсь остудить ваш пыл по части шапкозакидательства в адрес греков. Да, «Бенфика» однозначно выше классом. Да, через неделю она предстала бы в лучшем тонусе. И это был бы соперник, с которым пришлось бы терпеть и немало обороняться. Но тут вот какое дело: «Краснодар» очень охотно принимает громкие вызовы. У команды за плечами победы над «Севильей», «Порту», дортмундской «Боруссией», а еще «быки» в двухраундовых матчах проходили «Байер» и «Реал Сосьедад». В общем, атакующей мощью «Краснодар» не напугать. Но будет ПАОК. Команда с двумя линиями обороны, быстрыми флангами и прагматичная до скрежета в зубах. Вспоминаете прошлогодний «Олимпиакос»? Не надо. Кроме принадлежности к Греции, общего там мало. «Олимпиакос» очень комфортно чувствует себя в контроле, часто использует высокий прессинг. ПАОК — другая история. Португалец Абель Феррейра выстроил команду, которая совсем не стыдится отдавать территорию и встречать в районе центрального круга. Вчера против «Бенфики» у греков до перерыва было в районе 30% владения. Я не случайно делаю на этом акцент: «Бенфика» и «Краснодар» играют по схожей схеме.