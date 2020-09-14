«Лишь бы опять не вмешался чертов коронавирус»

«Удивляет поведение Хацкевича, заявившего о том, что «Ротор» был готов играть, а «Краснодар», мол, их энтузиазм не разделил. Получается, его не волнует тот факт, что кто-то из персонала или игроков положил болт на медицинский регламент и нормы безопасности. А вот «быкам» нужно было проигнорировать все риски и с улыбкой выйти играть против команды, где половина состава изолирована с ковидом прямо перед матчем». Артур Каратай о влиянии пандемии на результаты матчей в РПЛ.

— «Краснодар» уверенно вышел на первое место. Пока что — по матчам, сорванным из-за коронавируса. Подробности вы уже, конечно, знаете. Стандартное тестирование за день до игры выявило у «Ротора» 7 положительных результатов у игроков и еще 2 — у персонала. Ну, казалось бы, без варианта для волгоградцев — 0:3 — и срочно определять безопасную группу игроков для дальнейших туров. Когда речь о такой массовой вспышке, фактически под угрозой вообще вся команда, учитывая предматчевую тренировку.

Но нет, решили обратиться к местному Потребнадзору. И, по всей видимости, получили ответ: тестироваться в день матча на предмет возможной локализации угрозы, хотя инкубационный период здесь может дать ложноотрицательный результат. А на всякий случай, у «Краснодара» скоро игры к квалификации Лиги чемпионов. На кону 30 млн евро. Кто бы возмещал эти убытки клубу в случае заражений после игры с «Ротором«? Может, РФС или РПЛ? Или волгоградский Потребнадзор? В любом случае мы этого уже не узнаем. Вчера утром у «Ротора» были выявлены еще три зараженных. И даже при этом Лига тянула до последнего, лишь в 17:45 объявив об отмене матча. Когда на руках уже были протоколы команд.

Удивляет поведение Хацкевича, заявившего о том, что «Ротор» был готов играть, а «Краснодар», мол, их энтузиазм не разделил. Получается, его не волнует тот факт, что кто-то из персонала или игроков положил болт на медицинский регламент и нормы безопасности. А вот «быкам» нужно было проигнорировать все риски и с улыбкой выйти играть против команды, где половина состава изолирована с ковидом прямо перед матчем. Думается, Хацкевич так среагировал не потому что он глуп, а потому, что на нервах из-за результатов команды.