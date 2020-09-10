«Взвешивать решения и следить за моментом»

«Задумывались ли вы о дополнительном источнике стабильного дохода, особенно после пандемии, когда многие предприятия остановили работу?» Специалист в финансовых вопросах Левон Акопов о том, что зарабатывать на изменении котировок акций можно с любыми деньгами.

— Еще в студенческие годы, когда я прочел роман Теодора Драйзера «Финансист», мир финансовых инвестиций увлек меня навсегда, а позже это хобби превратилось во вторую профессию.

Одной из главных проблем современного общества я вижу слишком большой разрыв между богатыми и бедными. В свое время у нас стремились избавиться от богатых, я же хочу, чтобы в нашей стране не было бедных, и не считаю это утопией.

Задумывались ли вы о дополнительном источнике стабильного дохода, особенно после пандемии, когда многие предприятия остановили работу?

Существует ошибочное мнение, будто рынок ценных бумаг — только для миллионеров. На самом деле это не так. Зарабатывать на изменении котировок акций можно с любыми деньгами. К примеру, многие могли бы выделить 3 тыс. рублей в месяц. Эту сумму можно вложить далеко не во все акции, так как стоимость некоторых из них начинается от 10 тыс. рублей за единицу, но подходящий финансовый инструмент и для такого случая есть — ETF (биржевой инвестиционный фонд, паи (акции) которого обращаются на бирже). Простыми словами, это покупка доли в «корзине акций», которые отбираются из числа самых известных, надежных компаний. Стоимость паев (акций) подобных фондов крайне мала, а открытие счета у многих брокеров ETF не имеет строгого минимального порога. При этом эффективность здесь существенно выше депозитного вклада в любом банке.

Например, за последние пять лет покупка ETF акций России фонда FXRL приносит в среднем 10% годового дохода. Если вкладывать 3 тыс. рублей ежемесячно, через 20 лет ваши сбережения (с учетом внесенных и доходных средств) составят более 2,2 млн рублей. То есть, не проявляя никакой другой активности, кроме наращивания своего пая на 3 тыс. рублей ежемесячно, за 20 лет вы внесете 720 тыс., а получите — 2 млн 200 тыс. рублей. Гораздо больший эффект вы сможете получить, постепенно погружаясь в тему инвестиций и уделяя немного времени актуальности своего финансового портфеля.

Вложения в фондовый рынок лидируют в длительном интервале времени среди других вариантов инвестирования (недвижимость, драгоценные металлы, искусство и т. д.). Российский рынок акций за 19 лет вырос более чем в 15 раз, а стоимость одного из лидеров экономики Сбербанка увеличилась более чем в 100 раз. Однако инвестирование — это не бег на короткие дистанции, а марафон, где нужно внимательно взвешивать решения и следить за моментом.

Недавно я решил конвертировать свой тридцатилетний опыт трейдера в сервис помощи начинающим инвесторам. С чего начать инвестирование, какие инструменты проще использовать, как выбрать брокера, создать диверсифицированный портфель? Я буду писать об этом и регулярно отвечать на такие вопросы здесь и на своем сайте Афинанс.рф. Обещаю делиться своими наблюдениями и знаниями, давать актуальную и верную информацию. На ближайший месяц уже приготовил несколько интересных тем для начинающих инвесторов.

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