«Реакция Мусаева после матча — повод для тревоги»

«С моей точки зрения, арбитр вчера отработал хорошо, не было ни одного серьезного повода для такой агрессии. Да, было несколько свистков, которые я бы оспорил, но все это уже напоминает истерию большинства клубов РПЛ. Думается, эмоции Мусаева — в большей степени разочарование от места в таблице». Аналитик Артур Каратай о ничьей, которой окончилась игра «Краснодара» и «Ростова» 30 августа.

— Голевые ничьи для матчей «Краснодара» и «Ростова» — дело обычное. И явного фаворита в последние годы здесь не бывает. Вчера впервые после рестарта футбола у Мусаева оказалась скамейка, которая может усилить атаку по ходу игры. Кабелла, Ари, Уткин, Шапи — болельщики «быков» не верили своему счастью при объявлении запасных. А в основе в центре появился Вильена. Наверняка связано это не с тем, что Мусаев недоволен Уткиным, а со спецификой игры «Ростова», где очень многое зависит от мобильного центра поля во главе с Норманном и Еременко.

Кстати, участие обоих было под вопросом. Норманн так вообще заменился с «Уралом» из-за травмы. В итоге третьим в эту ось Карпин отрядил Хашимото, и, по сути, в центре поля почти весь матч наблюдался паритет. «Ростов» в первые полчаса был немного конкретнее в атаке, что дважды чуть не вылилось в голы с правой зоны, где недосмотрели за оппонентами Мартынович и Газинский. В итоге же первый тайм вполне можно назвать равным: примерное равенство по ударам, угловым при ощутимом перевесе «Краснодара» по владению, но куда ж без этого?

А вот после перерыва картина поменялась. И в первую очередь благодаря заменам. «Ростов» хоть и забил первым, но стал ощутимо проседать физически. «Краснодар» же впервые с зимы смог серьезно прибавить в давлении и в темпе. Уткин и особенно Кабелла сделали атаки более разнообразными в финальной трети. Цифры налицо — после перерыва «Краснодар» нанес в два раза больше ударов, а по угловым вообще имел 6:0. Итоговая ничья — это благодать для ростовчан, учитывая уровень остроты «быков» в конце матча. Отчасти гостей спас Норманн, на мой взгляд, лучший игрок матча. Дело не только в его классном исполнении штрафного: норвежец перекусывал все, что мог, в центре поля, добегал все эпизоды один в один, страховал партнеров. По меркам нашей лиги, это топовый игрок.