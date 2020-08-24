«Так в футбол в XXI веке играть просто нельзя»

Краснодарский край, Вся Россия Распечатать

Артур Каратай фото© Фото Юга.ру

«Если тренер не способен сделать команду злой и голодной в каждом матче, ему рано или поздно придется уступить место тому, кто сможет». Артур Каратай по‑прежнему недоволен работой тренера ФК «Краснодар».

— Беда в Екатеринбурге пришла еще на стадии публикации стартового протокола. В заявке «Краснодара» не оказалось ни Кабеллы, получившего повреждение с Тулой, ни Вандерсона. В предматчевом интервью Мурад Мусаев сослался на некие «мышечные проблемы» у обоих. Звучит странно и неубедительно, но кто я такой, чтобы строить теории заговора? По каким причинам остался в запасе Петров, вообще не объяснялось. Возможно, всю троицу решили поберечь перед играми с ЦСКА и «Ростовом», но забыли, что сейчас у команды нет запаса прочности, а за победу над любым соперником дают все те же три очка.

В итоге на флангах атаки оказались Кутовой и Шапи, а место правого защитника занял Смольников. Вся троица в первом тайме смотрелась просто чудовищно. Но на этом проблемы «Краснодара» не заканчивались. Темп при развитии атак был настолько низкий, что мне казалось, будто я наблюдаю праздничный забег пенсионеров. Так в футбол в XXI веке играть просто нельзя. Привычно небрежен был Кайо, у которого снова наблюдались проблемы и в передачах, и в излишней агрессии при отборе. В перерыве при 0:1 Мусаеву было слезами написано делать ряд замен.

В итоге две из них были произведены: Классон и Вильена заменили Шапи и Кутового, что практически сразу сделало игру в атаке и быстрее, и разнообразнее. У меня нет сомнений в том, что с дальнейшим выходом Петрова и усилением давления «Краснодар» как минимум отыгрался бы. Но Мусаев оставил на поле Кайо — бомбу с таймером, который сработал в начале второго тайма. Еще до своего удаления бразилец чуть не привез второй гол «Урала» на ровном месте, а потом он, имея желтую карточку, агрессивно в прыжке пошел на соперника и в довесок начал возмущаться после зафиксированного фола. Это в любом случае безрассудство — независимо от решения арбитра, который имел основания для второй желтой карточки.

Впрочем, Турбин мог ее и не показывать, ровно как и первую. Оба момента — фифти/фифти. Ни для кого не секрет, что «Краснодар» судят хуже всех из топ-клубов. Когда появился ВАР, это стало проявляться в пограничных свистках и количестве желтых карточек, то есть в тех аспектах, которые не пересмотреть на экране. Скажем, в одном из эпизодов Турбин зафиксировал абсолютно липовый фол Ольссона, потом наградил желтой карточкой и самого шведа, и подбежавшего спорить Уткина, а потом и Мусаева ровно за то же самое. Ну а в концовке игры и Турбин, и Лапочкин на ВАР проглядели явный снос Мацукатова в штрафной «Урала». По каким причинам — судите сами.

Вернусь к Кайо. В «Краснодаре» очень гордятся тем, что сделали из опорника центрального защитника. Только вот гордиться пока нечем, гордыня вообще до добра не доводит. Бразилец прекрасен в отборе, он цепок, но футболист с таким уровнем расхлябанности и такой низкой культурой паса не должен играть на позиции в центре обороны. Это всегда будет миной замедленного действия, которая может рвануть в любой момент. Учитывая новый лимит на легионеров, «Краснодар» попросту не может себе позволить такую роскошь, уж лучше дождаться выздоровления Спайича, а Кайо продать или отдать в аренду. И еще «Краснодар» не может позволить себе так проводить таймы, неважно в каком составе. Если тренер не способен сделать команду злой и голодной в каждом матче, ему рано или поздно придется уступить место тому, кто сможет.

Оригинал

Мурад Мусаев ФК «Краснодар» ФК «Урал» Футбол

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«Так в футбол в XXI веке играть просто нельзя»
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