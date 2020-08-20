Сильная армия, привлекательная для людей, или место для неудачников?

«Пока наша армия не станет привлекательной, всегда будут те, кто служить не хочет». За несколько недель до начала осеннего призыва 2020 года председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев размышляет о том, какой должна быть современная армия в России, и предлагает альтернативы нынешнему положению.

— Еще 25 лет назад в армию шли от безысходности. Если не было возможности поступить в институт, купить себе липовую медицинскую справку или договориться с военкоматом. Военная служба тех лет откровенно пугала: дедовщина, землячество, унижения со стороны старших по званию, рабский труд на дачах каких-нибудь генералов. А главное, потеря двух-трех лет своей жизни. Армия считалась местом для неудачников. Сейчас многое изменилось к лучшему. Служить надо всего год, а не два. Случаи дедовщины единичны. Можно остаться служить по контракту. Зарплаты офицеров выросли, появилась мотивация стать профессиональным военным. Плюс новая форма, современные автоматы и амуниция. Армия уже не так пугает, но еще не увлекает. Кадровые военные сетуют на большое количество откровенной показухи — парадов, учений, показных боевых тревог. Красивая телевизионная картинка, которая подменяет суть. Вернее, ее отсутствие. Подростки не знают, зачем они идут в армию.

Воевать за свою страну? Быть защитником Отечества? Но на нас 75 лет никто не нападает. Да, были военные конфликты. На острове Даманский, в Афганистане, Чечне, Грузии. Но это так называемые экспедиционные, локальные войны. А у нас армия такая, будто готовится к большой континентальной войне. Как в Первую или Вторую мировую. Воевать где-то далеко, в Африке, за геополитические интересы России? Такие миссии обычно поручают контрактникам или частным военным компаниям. Для них такие войны — работа. А для призывников? Желание стать настоящим и крутым мужиком? Но в России не так много воинских частей, куда непросто попасть «с улицы», где есть конкуренция. И где реально готовят суперменов, а не рекордсменов по скоростной очистке картошки. Неудивительно, что у нас ежегодно почти 1 млн парней проходят мимо армии. Кто‑то идет в вуз и получает отсрочку, кто-то находит «решал» при военкоматах, кто-то выбирает альтернативную службу. Уверен, России нужна сильная армия, привлекательная для молодых людей. Службу по контракту в данном случае оставим за скобками. Это как раз действующий социальный лифт для тех, кто хочет стать кадровыми военными и служить в высокотехнологичных видах и родах войск типа ВКС, РВСН, ПВО, ВМФ. А вот армия призывников или, можно сказать, народная армия, которая насчитывает почти полмиллиона человек, комплектоваться может более эффективно. Вижу три способа это сделать и сразу отмечу: это дискуссионные предложения, у которых будут как сторонники, так и оппоненты.

Швейцарский вариант для России В Швейцарии солдат служит всего три месяца, но зато какие. Для молодого швейцарца это настоящая школа жизни. Ему не надо там ходить в наряды и чистить картошку. У него два выходных в неделю, которые он может проводить дома. Ему даже автомат на дом дают. Зато в армейские будни он с шести утра и до полуночи учится стрелять из всех видов оружия, управлять боевыми машинами, изучает единоборства, занимается альпинизмом, учится выживать в лесу. Нагрузки колоссальные. В швейцарскую армию приходят молодые адвокаты, банкиры, программисты, а выходят настоящие Рэмбо. Но главное даже не это. После увольнения каждый швейцарец должен ежегодно проходить военные сборы сроком до месяца с такой же интенсивной подготовкой — чтобы поддерживать боевые навыки. Почему бы швейцарский опыт не попробовать внедрить в России? Хотя бы провести эксперимент — четверть из 400 тыс. призывников попробовать обучать по швейцарской системе. Автомат на дом, конечно, лучше не выдавать. У нас менталитет все же не такой спокойный, как в Швейцарии. Но во всем остальном такая система выглядит очень выигрышно. Призывник не тратит год. Он интенсивно, за три месяца, проходит курс молодого бойца. А затем, скажем, в течение 4-5 лет регулярно вызывается на сборы, где «прокачивает скиллы», говоря уж совсем по‑молодежному. То есть закрепляет старые навыки и приобретает новые. Это удобно, современно и привлекательно. Конечно, скептики скажут, что за три месяца сделать из зеленого пацана профессионального бойца невозможно. Приведу всего один пример. Когда мы организовывали военные сборы для студентов по нашей образовательной программе «Капитаны», то за месяц на сборах они стреляли из автоматов больше, чем обычный призывник стреляет в армии за год. Все дело в желании и подходе.

Не хочешь служить? Плати тем, кто хочет Пока наша армия не станет привлекательной, всегда будут те, кто служить не хочет. Сейчас они ищут лазейки, как откосить. На мой взгляд, будет справедливо, чтобы у таких людей появилась возможность официально, по договору с Минобороны, приобрести себе освобождение от военной службы. Сумма, конечно, обсуждаема. Думаю, она должна быть сопоставима со средней ценой за годовое обучение в хорошем вузе. Допустим, 300 тыс. рублей. Эти деньги должны целевым образом идти на поддержку тех, кто, наоборот, выбрал службу. Например, ими можно оплатить призывнику учебу в институте после того, как он отслужил. Это будет как минимум честно. Конечно, оппоненты могут возразить, что тогда все призывники пойдут брать кредит, чтобы легально откупиться. Но это будет реальной шоковой терапией для Минобороны, чтобы повысить привлекательность армии. Не привыкло у нас военное ведомство привлекать и конкурировать. Много десятилетий оно в основном охотится за призывниками и таскает в суды уклонистов.