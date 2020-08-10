«Нет, я не собираюсь сейчас петь дифирамбы, это всего лишь одна игра на старте. Но главные нюансы налицо». Аналитик Артур Каратай рассуждает о победной игре «Краснодара» в первом матче сезона.

— Вчера впервые за долгое время мы увидели тот «Краснодар», который хотим видеть, — цельный, сбалансированный, остроатакующий. Когда я подводил итоги прошлого сезона, не желая сильно критиковать Мусаева, размышлял о том, какой была бы команда без обилия травм и усталости на фоне плотного календаря. Вчера эти размышления удалось подкрепить визуализацией. Какой была главная претензия по выездным играм с середняками после рестарта? Голое владение без обострения и отсутствие должных физических кондиций на весь матч.

Нет, я не собираюсь сейчас петь дифирамбы, это всего лишь одна игра на старте. Но главные нюансы налицо. Вчера «Краснодар» нанес 22 удара, из них половина пришлась в створ. При более чем 70% владения и 90% точности передач удары — показатель того, что команда доводила наступление до логического завершения в финальной трети. И делала это постоянно, усиливая давление. Справедливости ради надо отметить, что «Уфа» играла без ушедших из клуба Урунова, Фомина, Козлова, Терентьева, Кутового, Пуцко. Не было и Тилля, у которого накануне матча родился ребенок.

Теперь о вариативности. Многое получалось внизу, где королями обострения были Кабелла и Вандерсон, несколько раз менявшиеся флангами. Но, когда понадобилось использовать умение Берга играть вверху, «Уфа» оказалась к этому не готова и швед дважды мог забить головой. При этом первый гол стал результатом не позиционной атаки, а быстрого отрыва с ускорением Вандерсона и завершением Кабеллы. Француз все исполнил на топ-уровне. Именно его умения так быстро и качественно ориентироваться в последний момент очень не хватало «Краснодару» весь прошлый сезон.