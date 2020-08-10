«Нет, я не собираюсь сейчас петь дифирамбы, это всего лишь одна игра на старте. Но главные нюансы налицо». Аналитик Артур Каратай рассуждает о победной игре «Краснодара» в первом матче сезона.
— Вчера впервые за долгое время мы увидели тот «Краснодар», который хотим видеть, — цельный, сбалансированный, остроатакующий. Когда я подводил итоги прошлого сезона, не желая сильно критиковать Мусаева, размышлял о том, какой была бы команда без обилия травм и усталости на фоне плотного календаря. Вчера эти размышления удалось подкрепить визуализацией. Какой была главная претензия по выездным играм с середняками после рестарта? Голое владение без обострения и отсутствие должных физических кондиций на весь матч.
Нет, я не собираюсь сейчас петь дифирамбы, это всего лишь одна игра на старте. Но главные нюансы налицо. Вчера «Краснодар» нанес 22 удара, из них половина пришлась в створ. При более чем 70% владения и 90% точности передач удары — показатель того, что команда доводила наступление до логического завершения в финальной трети. И делала это постоянно, усиливая давление. Справедливости ради надо отметить, что «Уфа» играла без ушедших из клуба Урунова, Фомина, Козлова, Терентьева, Кутового, Пуцко. Не было и Тилля, у которого накануне матча родился ребенок.
Теперь о вариативности. Многое получалось внизу, где королями обострения были Кабелла и Вандерсон, несколько раз менявшиеся флангами. Но, когда понадобилось использовать умение Берга играть вверху, «Уфа» оказалась к этому не готова и швед дважды мог забить головой. При этом первый гол стал результатом не позиционной атаки, а быстрого отрыва с ускорением Вандерсона и завершением Кабеллы. Француз все исполнил на топ-уровне. Именно его умения так быстро и качественно ориентироваться в последний момент очень не хватало «Краснодару» весь прошлый сезон.
С «физикой» тоже все было ок. Отчасти, конечно, этому способствовала погода: в Уфе матч прошел при температуре +15, шел дождь, дышалось комфортно. Это гораздо лучше, чем +35 и адская духота, пусть даже дождь отчасти затруднял контроль мяча на уфимской синтетике. Единственный тревожный момент — легкая небрежность Кайо при работе с мячом и в позиционной игре. Однажды он неправильно расположился и чуть не позволил Фольмеру убежать один на один — сам же потом исправил эпизод за счет скорости и чистоты отбора. А еще раз Кайо на ровном месте привез угловой, неправильно оценив отскок после обработки мяча. С «Уфой» это не сказалось, а вот «Локомотив» в следующем туре может за такое и наказать.
Впрочем, до матча в Москве будет целая неделя отдыха — это раз. Кроме того, Мусаев сообщил, что со вторника в общую группу вернется Вильена, что, безусловно, повысит потенциал средней линии, хотя тройка Газинский — Ольссон — Уткин выглядела в Уфе очень прилично. А уж когда вернутся в строй Классон и Ари, помимо сбалансированной игры у «Краснодара» появится и сильная скамейка, что крайне важно при плотном графике игр.
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