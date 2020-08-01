«Кубань» умерла, да здравствует ПФК «Кубань»?

«Сейчас, скорее всего, ПФК "Кубань" — история, имеющая финансовую подоплеку. Отсюда и странный новый логотип, который олицетворяет то ли солнце, то ли пасть лангольера, пожирающего бюджет. Ко всему прочему, цвета клуба изменили с традиционных желто-зеленых на имперские черно-желтые». Болельщик со стажем и журналист портала Юга.ру Евгений Мельченко уверен: история «Кубани» достойна того, чтобы за ней наблюдать или даже прийти на стадион поболеть за клуб.

— Новость о возрождении (возвращении названия) футбольного клуба «Кубань» наверняка порадовала многих его болельщиков. Теперь к официальному названию добавилась буква П. ПФК — профессиональный футбольный клуб. Но многие любители футбола восприняли этот факт в негативном ключе. Главная претензия — очередная статья в бюджете края. «Опять пилить начнут», — заговорили в соцсетях. Это, наверное, близко к реальности, исходя из опыта прошлых лет. Но ведь практически весь спорт в России — бюджетная история. За исключением «святого "Краснодара"» с иной планеты и нескольких мелких частных команд. Практически весь футбол в России питается из региональных бюджетов.

С «Краснодаром» все понятно: команда заслуженно сыграет в очередной раз в Лиге чемпионов. Это оставим другим обозревателям. Речь сейчас о футбольном клубе «Кубань», одном из старейших в России. И речь эта от болельщика, а не обитателя южной трибуны, который тоже болельщик, но крайне агрессивный в своих суждениях. У них там свои суждения и своя правда, которые обычных болельщиков («кузьмичей») едва ли касаются. Даже свой клуб. И слава богу. Это взгляд от обитателя западной или восточной трибуны стадиона «Кубань». Тем более чемпионат России по футболу в ПФЛ по зоне «Юг» уже стартовал.

Немного старческого, из памяти

Году примерно в 86–87-м мой дед привел меня на стадион, где какие-то мужики редкими кучками сидели на лавочках, пили пенный напиток (а кто-то и не пенный совсем) из баллонов, закусывая пахучей кубанской сушеной верховодкой. Велись разговоры о перестройке, о светлом будущем и прочих совсем отвлеченных от футбола вещах. На газоне гоняли мяч какие-то небольшие фигурки, а мужики только изредка отвлекались на поле, чтобы обматерить очередного футболиста или обвинить кого-то из них в чрезмерном пьянстве перед игрой. Судя по всему, у «Кубани» были тогда не лучшие времена. Воспоминания из детства сейчас восстановить трудно. Но, наверное, это был мой первый поход на футбол и мой первый клуб.

Потом мы с друзьями подросли и уже сами ходили на стадион болеть за «наших». Даже удалось пройти смотр в детскую команду где-то в 93–94-м году. Что касается «наших», тогда в городе, как и сейчас, было два достаточно сильных клуба. Мы тогда были свидетелями противостояния самойленского «Колоса» и губернаторской «Кубани». Первые чуть не вышли в Высшую лигу, а за вторых играли будущие легенды: Лысенко и Герасименко. Впоследствии «Колоса» не стало, а «Кубань» завалилась в третий по счету дивизион российского футбола. Времена опять были тяжелыми, но ни о каком расформировании клуба речи не шло. Примерно в то же время «Кубань» наколотила в ворота соперников по Второй лиге более 100 (!!!) мячей за сезон. Это как-то очень запомнилось: тренер нашей юношеской команды сильно «обрадовался» этому факту и уснул посреди тренировки. В общем, «Кубань» была почти всегда бедна, но и почти всегда — интересна.

Прошло время, и мы с другом уже ехали через всю Европу на матч «Кубани» с «Валенсией». Тогда, в детстве, я и думать не мог, что такое может когда-нибудь случиться. Это было просто невероятно — 1:1 на легендарной «Месталье», проход к стадиону с флагами и так далее. Но именно тогда мы и представить не могли, какой ценой это было добыто. Позже оказалось — ценой существования клуба. «Увидеть Европу и умереть» — наверное, так можно охарактеризовать последние годы жизни «Кубани». Команды, которая прожила 90 лет.

Что дальше?

Смерть клубов и их возрождение приходилось видеть и ранее своими собственными глазами. У нас под боком пример сочинского футбола. Пару-тройку раз на могиле местного «Жемчуга» возникали какие-то ростки, но наследниками той команды их никак нельзя было назвать. Невозможно таковым считать и нынешний «Сочи», который «Динамопитер», только «Сочи». Как мне кажется (перекрестился), нынешний возродившийся ПФК «Кубань» от того, что сейчас имеется у сочинцев, пока ничем не отличается. Конечно, сравнивать с ними 90-летний краснодарский клуб некорректно, однако сочинские «зомби» восставали из могил краевого футбола частенько. Не хотелось бы аналогий.