«Кубань» умерла, да здравствует ПФК «Кубань»?

«Сейчас, скорее всего, ПФК "Кубань" — история, имеющая финансовую подоплеку. Отсюда и странный новый логотип, который олицетворяет то ли солнце, то ли пасть лангольера, пожирающего бюджет. Ко всему прочему, цвета клуба изменили с традиционных желто-зеленых на имперские черно-желтые». Болельщик со стажем и журналист портала Юга.ру Евгений Мельченко уверен: история «Кубани» достойна того, чтобы за ней наблюдать или даже прийти на стадион поболеть за клуб.
— Новость о возрождении (возвращении названия) футбольного клуба «Кубань» наверняка порадовала многих его болельщиков. Теперь к официальному названию добавилась буква П. ПФК — профессиональный футбольный клуб. Но многие любители футбола восприняли этот факт в негативном ключе. Главная претензия — очередная статья в бюджете края. «Опять пилить начнут», — заговорили в соцсетях. Это, наверное, близко к реальности, исходя из опыта прошлых лет. Но ведь практически весь спорт в России — бюджетная история. За исключением «святого "Краснодара"» с иной планеты и нескольких мелких частных команд. Практически весь футбол в России питается из региональных бюджетов.
С «Краснодаром» все понятно: команда заслуженно сыграет в очередной раз в Лиге чемпионов. Это оставим другим обозревателям. Речь сейчас о футбольном клубе «Кубань», одном из старейших в России. И речь эта от болельщика, а не обитателя южной трибуны, который тоже болельщик, но крайне агрессивный в своих суждениях. У них там свои суждения и своя правда, которые обычных болельщиков («кузьмичей») едва ли касаются. Даже свой клуб. И слава богу. Это взгляд от обитателя западной или восточной трибуны стадиона «Кубань». Тем более чемпионат России по футболу в ПФЛ по зоне «Юг» уже стартовал.
Немного старческого, из памяти
Году примерно в 86–87-м мой дед привел меня на стадион, где какие-то мужики редкими кучками сидели на лавочках, пили пенный напиток (а кто-то и не пенный совсем) из баллонов, закусывая пахучей кубанской сушеной верховодкой. Велись разговоры о перестройке, о светлом будущем и прочих совсем отвлеченных от футбола вещах. На газоне гоняли мяч какие-то небольшие фигурки, а мужики только изредка отвлекались на поле, чтобы обматерить очередного футболиста или обвинить кого-то из них в чрезмерном пьянстве перед игрой. Судя по всему, у «Кубани» были тогда не лучшие времена. Воспоминания из детства сейчас восстановить трудно. Но, наверное, это был мой первый поход на футбол и мой первый клуб.
Потом мы с друзьями подросли и уже сами ходили на стадион болеть за «наших». Даже удалось пройти смотр в детскую команду где-то в 93–94-м году. Что касается «наших», тогда в городе, как и сейчас, было два достаточно сильных клуба. Мы тогда были свидетелями противостояния самойленского «Колоса» и губернаторской «Кубани». Первые чуть не вышли в Высшую лигу, а за вторых играли будущие легенды: Лысенко и Герасименко. Впоследствии «Колоса» не стало, а «Кубань» завалилась в третий по счету дивизион российского футбола. Времена опять были тяжелыми, но ни о каком расформировании клуба речи не шло. Примерно в то же время «Кубань» наколотила в ворота соперников по Второй лиге более 100 (!!!) мячей за сезон. Это как-то очень запомнилось: тренер нашей юношеской команды сильно «обрадовался» этому факту и уснул посреди тренировки. В общем, «Кубань» была почти всегда бедна, но и почти всегда — интересна.
Прошло время, и мы с другом уже ехали через всю Европу на матч «Кубани» с «Валенсией». Тогда, в детстве, я и думать не мог, что такое может когда-нибудь случиться. Это было просто невероятно — 1:1 на легендарной «Месталье», проход к стадиону с флагами и так далее. Но именно тогда мы и представить не могли, какой ценой это было добыто. Позже оказалось — ценой существования клуба. «Увидеть Европу и умереть» — наверное, так можно охарактеризовать последние годы жизни «Кубани». Команды, которая прожила 90 лет.
Что дальше?
Смерть клубов и их возрождение приходилось видеть и ранее своими собственными глазами. У нас под боком пример сочинского футбола. Пару-тройку раз на могиле местного «Жемчуга» возникали какие-то ростки, но наследниками той команды их никак нельзя было назвать. Невозможно таковым считать и нынешний «Сочи», который «Динамопитер», только «Сочи». Как мне кажется (перекрестился), нынешний возродившийся ПФК «Кубань» от того, что сейчас имеется у сочинцев, пока ничем не отличается. Конечно, сравнивать с ними 90-летний краснодарский клуб некорректно, однако сочинские «зомби» восставали из могил краевого футбола частенько. Не хотелось бы аналогий.
Сейчас, скорее всего, ПФК «Кубань» — иная история, имеющая финансовую подоплеку. Отсюда и странный новый логотип, который олицетворяет то ли солнце, то ли пасть лангольера, пожирающего бюджет, то ли — нечто из произведения «Завтрак для чемпионов» Курта Воннегута. В чем-то эта штуковина даже напоминает ядерный реактор в груди железного человека. В общем, хороший подручный материал для кабинета психоанализа: что вы видите на этой картинке? Ко всему прочему, цвета клуба изменили с традиционных желто-зеленых на имперские черно-желтые.
Наверное, не стоит сильно расстраиваться. Думаю, все сделано лишь с одной целью — убедить кредиторов «старой Кубани» и РФС, что «я не я и вся эта история с долгами не моя». А далее, как говорится, либо ишак сдохнет, либо падишах помрет. Время лечит, долги забываются. Не стоит забывать о том, что «Кубань» в разное время была и «Динамо», и «Спартаком», и даже «Урожаем», но в далеком 1971 году. И те самые 90 лет истории клуба считаются еще со времен энкавэдэшного «Динамо» 1928 года.
Тем не менее история достойна того, чтобы за ней наблюдать или даже прийти на стадион поболеть за клуб. В целом понятно, что далее все это, с высокой долей вероятности, перерастет в ту самую «Кубань». Настораживает лишь одно: уж больно вовремя все эти движения начались, аккурат перед губернаторскими выборами. Что это? Возрождение с продолжением или сиюминутный проект для людей, которые рассматривают любой социальный момент сквозь призму политических игр? Мы прекрасно помним, как под набившим оскомину лозунгом «Мы вернулись» наш родной и любимый миллионами «лифт» кочевал из лиги в лигу. Пришло время доставать старые агитки? Хотелось бы верить, что это не так.
Смотрите футбол, играйте в футбол. И хорошего всем настроения. Ждем кубанского дерби, каким бы оно ни было, уже в следующем году.
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