«Но нету этих козырей, а новые, давайте признаем, Мусаев так и не нашел. Да еще и физически команда готова слабо. Тот же Кабелла способен на интересные обостряющие решения, но он еще не набрал кондиции после травмы. Ровно как и Шапи, часто решавший эпизоды после своих знаменитых выходов на замену. В итоге имеем привычное позиционное давление…» Аналитик Артур Каратай — о матче «Краснодара» с «Крыльями Советов», прошедшем 15 июля.

— После рестарта РПЛ у «Краснодара» сплошные мучения наблюдаются. Особенно если вынести за скобки игру с «Уралом», который в обороне принципиально перспектив не ищет. Мусаев после матчей часто пытается говорить здраво и приводит аргументы вроде бы и весомые, но уж слишком часто повторяющиеся и оттого кажущиеся оправданиями. Ну право, мы разве не знали, что у «быков» проблемы с кадрами? Да, ротация минимальная и травм все еще хватает. Но так сейчас живут многие клубы.

Вчера в Самаре вышел ровно тот же состав, что и с «Уралом». Но «Крылья» в отличие от уральцев сидели глубоко и сделали упор на выбегание быстрых игроков через фланги. Этот рецепт игры против «Краснодара» уже настолько стар, что наверняка в нескольких кулинарных книгах появился. И ведь работает! В оптимальном состоянии и составе «быки» такие проблемы решают, например, через Ари, который умеет цепляться за мячи и прекрасно действует в подыгрыше. А когда был в строю Классон, он был лидером по умению найти пространство в чужой штрафной и придумать нестандартное решение в финальной трети.

Но нету этих козырей, а новые, давайте признаем, Мусаев так и не нашел. Да еще и физически команда готова слабо. Тот же Кабелла способен на интересные обостряющие решения, но он еще не набрал кондиции после травмы. Ровно как и Шапи, часто решавший эпизоды после своих знаменитых выходов на замену. В итоге имеем привычное позиционное давление с навесами на Берга или выкатыванием мячей под удар на вторую волну атак, а там, кстати, и Вильены нет, который может приложиться.