«С игровой точки зрения те проблемы, которые мы видели в первых матчах после рестарта, не могли испариться по взмаху волшебной палочки. Но вчера и состав был близок к оптимальному. Вернулись Петров и Берг — и сразу же в атаке появилась стройность». Аналитик Артур Каратай — о матче «Краснодара» с «Уралом», прошедшем 12 июля.

Нынешняя борьба за Лигу чемпионов в РПЛ — натуральные поддавки. В любой нормальной ситуации «Краснодар» в его нынешнем неоптимальном состоянии уже не был бы фаворитом в борьбе за второе место. Но ситуация такова, что у «Локомотива», ЦСКА и «Ростова» проблем никак не меньше, хоть они и разные. Вот вчера вся эта тройка дружно сыграла вничью. В итоге к началу матча с «Уралом» стало ясно, что, если «Краснодар» выиграет оставшиеся четыре матча, он на 99% гарантирует себе вторую строчку.

Впрочем, «быки» нередко валятся в концовках чемпионатов, так что пока это рассуждения от лукавого. Вчера между «Краснодаром» и «Уралом» состоялся типичный для этих команд матч. Аттракцион атакующего футбола, приятный для зрителей, но усугубляющий тревогу за линию обороны. Понятно, что в открытой игре обычно побеждает тот, у кого выше класс. И вчера он был заметно выше у хозяев. Но дальше по расписанию — матч в Самаре, который для «Крыльев» может определить сохранение прописки в РПЛ. А потом «Динамо», борющееся за шестое место, и «Ахмат» с Шалимовым, который наверняка имеет реваншистские настроения к бывшему клубу.

Я это к тому, что вчерашние 3:0 стоит рассматривать в первую очередь как плацдарм для игрового тонуса и хорошего настроения в команде. С игровой точки зрения те проблемы, которые мы видели в первых матчах после рестарта, не могли испариться по взмаху волшебной палочки. Но вчера и состав был близок к оптимальному. Вернулись Петров и Берг — и сразу же в атаке появилась стройность. Я вообще в очередной раз похвалю шведа как образец отношения к делу: он и отрабатывает, и свои прямые функции выполняет. А вот проданный зимой в «Рубин» Игнатьев пока ничего там не забил. Чистая математика, никакого злорадства.

Вчера Мусаев немного удивил и выбором центра обороны. Мартынович оказался в запасе, а матч в итоге отыграли Кайо и Сорокин. Тут есть важный нюанс: Сорокин — левша, и в паре с ним Кайо играть удобнее, чем с правоногим Мартыновичем. Вам это может показаться мелочью, но при развитии атак этот фактор очень важен. Ну а место Кайо сейчас не обсуждается — он лучший в команде (а может, и в лиге) по качеству отбора.

И напоследок порадуюсь за Ольссона. Кажется, швед полностью адаптировался в «Краснодаре». Вчера в центральной тройке он играл выше Газинского, но был той самой «собакой», которая стерегла контратаки «Урала» и давала нужный прессинг. Как бы сезон ни закончился, у тренерского штаба «быков» будет много бессонных ночей из-за определения восьмерки легионеров, которым удастся остаться в команде.