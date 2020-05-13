Автомобильный рынок в коме. Каковы прогнозы и есть ли лечение?

Редактор раздела Авто Юга.ру пытается понять, жив или мертв российский авторынок (все познается в сравнении, и есть более мертвые примеры!), делает некоторые прогнозы и даже дает читателям обещания. — Как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит. У меня «болит» автомобильная отрасль. И не просто болит, а уже, можно сказать, на ИВЛ в отделении реанимации. Справедливости ради стоит отметить, что эта отрасль в истории нашего государства уже не раз и не два отправлялась в ту самую реанимацию и даже видела свет в конце тоннеля, но всякий раз оживала. Не может и не сможет человек без личного автотранспорта в России. Здесь сразу поправлюсь, что не имею в виду крупные города со сравнительно развитым городским транспортом в агломерации (есть ли такие вообще). У нас в стране это обусловлено наличием рабочих мест исключительно в крупных городах, до которых как-то нужно добираться, и крайне низкой мобильностью населения (почти нулевой). Меняя место работы, человек в России не меняет место проживания. Отсюда огромный спектр проблем и неудобств. Если в десятке городов страны с городским транспортом более или менее дела обстоят нормально, то в остальных... В общем, без машины до сих пор сложно.

Да, всегда отрасль оживала. Но всегда для этого нужно время и стимуляция, какие-либо «дефибрилляторы» в виде госпрограмм или доступных кредитов. Например, после 2008 года это были доступные автокредиты, которые раздавали направо и налево всем, кто хотел сменить маршрутку на «Мерседес». Это привело к по-настоящему «золотым годам» российского авторынка примерно с 2010 по 2014 год. Продавалось до 3 млн автомобилей в год. Потом — опять в реанимацию. Немного простимулировала программа утилизации, но тогда падение было очень серьезным. Авторынок «в коме» не только в России. Это общемировая проблема. Согласно информации Ассоциации европейских автопроизводителей, продажи во Франции сократились на 72,2%, Испания потеряла 69,3%, Германия в апреле — 60%, а Италия и вовсе — 85,4% рынка в сравнении с прошлым годом. За первые три месяца на территории Европы в плюсовых областях продаж остались только Кипр и Литва.

Но антирекорд года уже состоялся: в Индии за апрель 2020 года не продано ни одного автомобиля. То есть в стране с полуторамиллиардным населением не продано ни одного автомобиля. Занавес. Для автомобильных дилеров времена тяжелые, но понятные. Если у какой отрасли рынка и можно спросить, что происходит в случае клинической смерти, так это именно у автомобильного рынка. Как выше говорилось, бывало всякое. Крупные компании выждут момент и вернутся за игровой стол. А те, кто и до пандемии на ладан дышал, уйдут в мир иной. Причина тут, кстати, больше не в вирусе, а в ситуации с экономикой в целом. Платежеспособность населения начала падать еще до всех этих изоляций. Как и в случае с людьми, вирус добьет уже хворых и слабых дилеров. Кто-то до этого спасался продажей вазовских моделей (Lada Granta — лидер авторынка), но невысокая цена в совокупности с небольшой маржинальностью — это не панацея от экономических проблем, а в апреле текущего года продажи машин с шильдиком Lada и вовсе провалились на 69%. То есть люди не берут даже свое, родное. Что будет? Есть ли лечение? Согласно предварительным оценкам аналитиков, падение рынка в России по итогам года составит от 18-19% до 50-60% в зависимости от того, как дальше будет развиваться история с перезапуском экономики. Не стоит забывать, что многие сферы работать не прекращали, и если доходы и упали, то незначительно. То есть кто-то автомобили покупать все же будет. По опросам населения, примерно 50% тех, кто хотел купить машину в 2020 году, отказываться от покупки не собираются. Кто-то купит автомобиль дешевле предполагаемого, кто-то сменит иномарку на продукцию Волжского автозавода. Но «движуха есть». Просто теперь она перенеслась из банкетного зала элитного ресторана в станичную столовку. Сейчас за период с января по апрель 2020 года российский рынок потерял примерно 9,5%, что соответствует оптимистичным прогнозам. Но «самое веселое» наверняка еще впереди.